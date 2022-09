DeKALB – Par prudence en raison de la propagation virale qui affecte les chiots, le district du parc DeKalb a fermé le parc canin Katz jusqu’à nouvel ordre.

Dans un Publication Facebook du 9 septembreles responsables du district du parc ont indiqué qu’en raison d’un certain nombre de nouveaux cas de parvovirus chez les chiens dans la région de DeKalb, le parc canin sera fermé, sur la base d’une demande du département de la santé du comté de DeKalb.

DeKalb County Animal Control a constaté que la majorité des cas de parvovirus chez les chiens sont retracés dans la zone au nord de Lincoln Highway et à l’ouest de First Street à DeKalb au cours de la semaine dernière, selon le communiqué de presse du département de la santé du comté de DeKalb.

Le parvovirus est un virus exclusif aux chiens qui est couramment observé chez les jeunes chiots, mais qui peut être contracté par les chiens plus âgés de tout âge s’ils ne sont pas vaccinés.

Les autorités sanitaires ont déclaré que le parvovirus est très contagieux et se propage par contact oral ou nasal avec des matières fécales contaminées dans l’environnement. Le contact avec des objets contaminés tels que les mains, les vêtements, les plats de nourriture et d’eau, les jouets et la literie doit être évité, ont déclaré les autorités sanitaires.

Si l’on a un chiot, les autorités sanitaires encouragent les résidents à contacter leur vétérinaire pour programmer la série de vaccination contre le parvovirus canin, indique le communiqué de presse. Les propriétaires de chiens adultes constateront que la vaccination contre le parvovirus est incluse dans le forfait annuel qu’ils reçoivent pour tenir leur ami à quatre pattes à jour.

Il est conseillé aux résidents de faire attention à l’endroit où ils emmènent leurs amis à quatre pattes non vaccinés s’ils rencontrent d’autres chiens en ce moment, indique le communiqué de presse. De plus, les gens sont encouragés à vérifier le statut vaccinal de leurs chiens en contactant leur vétérinaire pour s’assurer qu’ils sont protégés.

Katz Dog Park pourrait rouvrir dès le 24 septembre, selon un publication Facebook du district du parc.