La ferme solaire de W. Milledgeville Road a refusé la modification de la carte – Shaw Local

OREGON – Le refus unanime des membres du conseil du comté d’Ogle d’un amendement à la carte de zonage a effectivement écrasé une demande de permis d’utilisation spéciale pour construire une ferme solaire.

L’USS Galena Trail Solar, de Minneapolis, Minnesota, a demandé que 29,5 acres dans le bloc 13000 de W. Milledgeville Road soient transformés d’un quartier résidentiel unifamilial R-2 en un district agricole Ag-1. L’emplacement est juste à l’extérieur des limites de la ville de Polo.

“Cela se trouve dans une zone résidentielle, et j’espère vraiment que vous voterez” non “à ce sujet”, a déclaré Susie Corbitt, membre du conseil d’administration. “Il y a eu un grand groupe d’électeurs de Polo qui s’y opposent.”

Plusieurs résidents de Polo ont assisté à la réunion du 16 août du conseil du comté d’Ogle, notamment les échevins de Polo Tommy Bardell et Randy Schoon. Personne de Polo n’a pris la parole lors des commentaires publics, qui ont eu lieu après la fin du vote sur l’amendement de la carte.

Le permis d’utilisation spéciale était à l’ordre du jour du conseil du comté et devait à l’origine être voté en même temps que l’amendement demandé à la carte. Le permis a été retiré du vote après une brève période de discussion concernant la procédure appropriée.

“La modification de la carte n’a pas eu lieu, donc même si vous approuvez l’utilisation spéciale, vous ne pouvez pas l’utiliser”, a déclaré le procureur de l’État, Mike Rock, aux membres du conseil d’administration. “Si vous votez pour approuver ce permis d’utilisation spéciale, vous violez l’ordonnance de zonage.”

Rock a conseillé de voter uniquement sur l’amendement de la carte, ce sur quoi la commission d’appel du zonage du comté d’Ogle a voté lors d’une audience publique le 28 juillet concernant la demande.

La ZBA a voté 5-0 pour refuser l’amendement de la carte, selon le procès-verbal de la réunion, et la Commission de planification régionale du comté d’Ogle a voté 4-0 pour le refuser. Le superviseur des évaluations et le comité de planification et de zonage ont convenu par consensus 6-0 de recommander de refuser la modification de la carte ; le comité ne vote pas pour approuver ou refuser les demandes de zonage.