La ferme où 4 personnes ont été tuées a fait l’objet d’une fusillade séparée l’été dernier

SAN FRANCISCO (AP) – La fusillade qui a fait quatre morts dans une champignonnière californienne lundi était au moins la deuxième fois qu’un employé tentait de tuer un collègue sur la propriété, selon les archives.

Martin Medina, directeur de California Terra Garden, a été accusé de tentative de meurtre après avoir menacé de tuer un autre directeur, puis tiré un coup de feu dans la caravane de l’homme. La balle a traversé la remorque et dans une remorque voisine qui abritait Yetao Bing, l’un des travailleurs tués lundi, a déclaré un procureur à l’Associated Press. Personne n’a été blessé.

Les forces de l’ordre ont interrogé l’épouse de Bing, Ping Yang, mais ces entretiens ne permettent pas de savoir si Bing était chez lui pendant la fusillade, a déclaré Sean Gallagher, procureur adjoint en chef du comté de San Mateo.

Medina reste en détention sous caution de 5 millions de dollars et a comparu devant le tribunal lundi pour une audience préliminaire, quelques heures avant que les autorités ne disent que Chunli Zhao a tiré et tué quatre collègues et blessé un cinquième au California Terra Garden. Les procureurs disent que Zhao s’est ensuite rendu dans une ferme voisine où il travaillait et a tué trois autres personnes.

Le Bay Area News Group a signalé pour la première fois la fusillade de l’été dernier.

Zhao, 66 ans, a déclaré jeudi à KNTV-TV dans une interview au palais de justice qu’il avait commis la fusillade mortelle. Zhao a déclaré qu’il avait été victime d’intimidation et travaillait de longues heures dans les fermes et que ses plaintes avaient été ignorées, a rapporté la station.

Eric Hove, l’un des avocats de Zhao, n’a pas immédiatement répondu à un message téléphonique sollicitant des commentaires.

Zhao s’est entretenu en mandarin avec le journaliste de la chaîne de télévision lors d’une interview de 15 minutes dans une prison du comté de Redwood City. Zhao a déclaré qu’il était aux États-Unis depuis 11 ans et qu’il avait une carte verte. Il a dit qu’il avait une fille de 40 ans en Chine et qu’il vivait avec sa femme à Half Moon Bay.

Zhao a déclaré à la station qu’il avait acheté l’arme utilisée lors des meurtres de 2021 et qu’il n’avait rencontré aucun obstacle lors de l’achat. Il prévoyait de se rendre aux autorités lorsqu’il a été repéré par des députés qui l’ont arrêté lundi.

Le bureau du procureur du comté de San Mateo a refusé de divulguer les informations d’une interview que Zhao a donnée aux enquêteurs après son arrestation.

David Oates, porte-parole de California Terra Garden, a confirmé que Zhao vivait à la ferme avec sa femme et a déclaré que la ferme n’avait “aucune connaissance de plaintes de quiconque concernant des allégations d’intimidation”.

Huizhong Li a déclaré avoir embauché Zhao en janvier 2016 à Mountain Mushroom Farm, qui est maintenant California Terrace Garden.

Li, cultivateur de champignons de longue date, a déclaré que les conditions de vie n’étaient pas trop confortables mais que les conditions de travail étaient plutôt bonnes. Il a dit, cependant, que Zhao parlait des gens qu’il n’aimait pas, à Li.

« Il aime profiter des petites choses. Disons qu’il n’aime pas quelqu’un, il aime rapporter des choses », a déclaré Li en mandarin.

Zhao a parlé de retourner en Chine pour prendre sa retraite, mais Li ne savait rien du moment où Zhao a déménagé aux États-Unis ni de la façon dont il s’est retrouvé en Californie. La femme de Zhao vivait à la ferme avec lui mais n’y travaillait pas, a dit Li. Li a cessé de gérer la ferme en 2017.

Les accusations portées contre Zhao comprennent des allégations supplémentaires qui pourraient entraîner la peine de mort ou la prison à vie sans libération conditionnelle, bien que le gouverneur Gavin Newsom ait décrété un moratoire sur les exécutions. Parmi ces allégations, Zhao a utilisé une arme à feu, causé de graves blessures corporelles et tué plusieurs personnes.

Le bureau du coroner a nommé six des victimes : Zhishen Liu, 73 ans, de San Francisco ; Marciano Martinez Jimenez, 50 ans, de Moss Beach, Californie ; Aixiang Zhang, 74 ans, de San Francisco ; Qizhong Cheng, 66 ans, de Half Moon Bay ; Jingzhi Lu, 64 ans, de Half Moon Bay ; et Bing, 43 ans, dont la ville natale était inconnue.

Les documents d’accusation identifient Jose Romero Perez comme l’autre personne tuée et Pedro Romero Perez comme la huitième victime, qui a survécu à la fusillade.

Peu de détails sur les victimes sont connus, mais les autorités ont déclaré que certaines étaient des travailleurs migrants. Les travailleurs chinois représentent un faible pourcentage de la population de travailleurs agricoles de la région côtière.

Le département du travail de l’État examine d’éventuelles violations du travail, de la sécurité et de la santé au travail dans les fermes où les fusillades ont eu lieu, a déclaré jeudi une porte-parole du département des relations industrielles. Le bureau de Newsom a déclaré que certains des ouvriers agricoles lui avaient dit qu’ils gagnaient 9 dollars de l’heure et vivaient dans des conteneurs d’expédition. Le salaire minimum de l’État est de 15,50 $.

« Les conditions que les ouvriers agricoles ont partagées avec le gouverneur… sont tout simplement déplorables. De nombreux travailleurs n’ont d’autre choix que de tolérer les conditions qui leur sont offertes par leurs employeurs », a déclaré le porte-parole de Newsom, Daniel Villaseñor, dans un communiqué.

Gao a rapporté de Los Angeles. Les écrivains d’Associated Press Olga R. Rodriguez à San Francisco et Sophie Austin à Sacramento, en Californie, ont contribué.

Janie Har et Ao Gao, l’Associated Press