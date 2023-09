La ferme Lyon de Yorkville offre un festival d’automne ce week-end – Shaw Local

La Kendall County Historical Society organisera son festival d’automne annuel de 10 h à 16 h les 23 et 24 septembre à Lyon Farm, 7935, route 71, Yorkville.

L’événement familial comprendra des promenades en foin, des promenades à cheval et des activités pour les enfants, des vendeurs d’artisanat, des démonstrations de sculpture sur bois et de courtepointe, de la forge, du matériel agricole exposé et bien plus encore. Les bâtiments historiques du village seront ouverts à la visite.

Un stand de restauration vendra des hamburgers au porc, des hot-dogs, des brats, des hamburgers et de la soupe maison. Des pâtisseries faites maison seront disponibles à la vente. Des citrouilles et des décorations d’automne seront en vente au chariot des récoltes.

En plus des autres activités, un salon de l’automobile est prévu le dimanche 24 septembre. Les inscriptions seront ouvertes de 10 h à midi le dimanche 24 septembre. La musique sera assurée par Hits DJ Service. Les récompenses, les tirages au sort et un tirage au sort 50/50 seront annoncés à 15h00

Les vendeurs d’artisanat et les démonstrateurs sont toujours les bienvenus. Contactez Pam au 630-742-7313 au plus tard le mercredi 20 septembre, si vous êtes intéressé.

Tous les bénéfices de l’événement sont reversés à l’entretien du terrain de la Ferme de Lyon, aux bâtiments du village et aux opportunités éducatives.

Pour plus d’informations sur le festival d’automne, visitez le site Web du KCHS à l’adresse lyonfarmkchs.org.