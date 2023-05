La ferme dirigée par des autochtones, Tea Creek, ouvre la voie à la souveraineté alimentaire

Jacob Beaton n’avait pas l’intention de devenir agriculteur, encore moins de lancer un mouvement autochtone pour la souveraineté alimentaire.

Flash avant jusqu’en 2022 : l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture l’a choisi, lui et sa femme, Jessica Ouellette, comme les héros alimentaires du Canada.

Il y a quelques années à peine, le couple et leurs deux enfants vivaient le soi-disant «rêve américain», a déclaré Beaton à HARVEST.

Ils avaient une maison de banlieue avec un garage à double porte et de grandes fenêtres. Pourtant, le couple voulait devenir plus autonome et donner à leurs enfants un avant-goût des expériences rurales qui les ont façonnés en grandissant.

Ainsi, en 2018, ils ont acheté 140 acres de terrain à Kitwanaga, situé entre Smithers et Terrace.

« Notre plan était que nous allions exister tranquillement sur une belle propriété, cultiver de la nourriture dans notre propre jardin, et je continuerais à faire le travail que je faisais, qui était le conseil aux entreprises », a déclaré Beaton.

Beaton est de Wilp (Maison) Nis-a-waap du Clan de l’Aigle de la Nation Tsimshian. Son nom autochtone, Dzapl Gyiyaawn Sgyiik, signifie « un aigle qui fait avancer les choses » – précisément ce que le fermier a fait lors de l’achat d’un terrain.

Il a commencé à se former en ligne sur la production alimentaire et à visiter de petites fermes de l’Oregon à l’Europe, réalisant qu’il y avait un manque considérable de connaissances au Canada, a-t-il déclaré.

« J’avais un feu allumé en moi en essayant d’imiter autant de ces endroits dans le monde que possible. Ils utilisaient des technologies considérées comme nouvelles et à la pointe de la technologie en Colombie-Britannique et ils les utilisent depuis [in the US] pendant 15 ans. »

Il a été inspiré par le succès des petites exploitations biologiques réalisant des bénéfices considérables.

En 2019, Beaton a mis en pratique ses connaissances nouvellement acquises. Avant qu’il ne s’en rende compte, il avait des gens qui se présentaient à toute heure, plaisantant que sa maison était devenue comme un bocal à poissons.

« C’est une petite, minuscule ferme, de 400 ou 500 pieds carrés, avec de grandes et vieilles fenêtres des années 1950. Nous étions assis là, en pyjama, et quelqu’un arrivait. C’était devenu très occupé », a-t-il dit en riant.

Les pratiques qu’il mettait en œuvre sur sa ferme excitaient les aînés et les membres de la communauté, dont beaucoup avaient des grands-parents et des arrière-grands-parents qui cultivaient. Ils se sont souvenus d’une époque où les jardins et les ranchs Gitxsan étaient florissants. Beaton a vu l’espoir.

« C’est donc de cela que Tea Creek est né. Voir une opportunité de combler un besoin qui se présentait à notre porte. Littéralement, les gens viennent tout le temps, toutes les heures.

Une fois que la pandémie de COVID-19 a frappé, il a plongé tête première dans la création du programme de formation à la souveraineté alimentaire chez Tea Creak. Sont inclus des cours d’horticulture, de menuiserie, de formation à la sécurité, de secourisme, de cartographie par drone, d’utilisation d’équipement lourd et plus encore.

En 2021, il a finalement reçu un financement et la ferme a fonctionné toute l’année avec un énorme succès. Cette année-là, 108 personnes sont diplômées de ses programmes.

Tea Creek « atteint les Autochtones qui diraient qu’ils ne retourneraient jamais à l’école, n’auraient jamais pensé qu’ils trouveraient un emploi… ou qui étaient isolés pour une raison quelconque », des raisons qui n’étaient pas de leur faute mais plutôt circonstancielles, a déclaré Beaton.

Ce qui fait le succès du modèle de cette initiative, c’est son approche holistique et son engagement à être entièrement dirigé et exploité par des Autochtones, culturellement sûr et à utiliser la terre comme salle de classe. Leurs programmes, allant de la cuisine à la mécanique, se déroulent tous à l’extérieur. En 2022, Tea Creek a remporté le BC Land Award.

La biodiversité est importante pour Beaton et son équipe, et ils considèrent les systèmes alimentaires et hydriques entourant leur région, les différents écosystèmes et la façon dont ils interagissent les uns avec les autres.

« Si vous êtes un agriculteur et que vous avez des écosystèmes sains à côté de votre ferme, vous avez moins de parasites, de pollinisateurs naturels et vous avez de l’eau dans votre puits pour l’irrigation. »

En 2022, Tea Creek a accueilli plus de 1 200 visiteurs autochtones pour la première fois, avec plus de 5 500 visites au total. Ils ont servi plus de 7 000 repas chauds, ont offert plus de 20 000 livres de légumes aux membres de la communauté et ont eu leur premier diplômé Sceau rouge de leur programme, Tania Steven. La plupart de ces opérations se sont déroulées entre avril et octobre, avec seulement 29 % du financement nécessaire.

Les effets de la Loi sur les Indiens s’entremêlent encore au sein des institutions et de la société. Recevoir du financement est un défi auquel sont confrontés de nombreux programmes dirigés par des Autochtones, y compris Tea Creek, a déclaré Beaton.

« L’opportunité est que nous avons plus d’une centaine de Premières Nations en Colombie-Britannique qui nous ont contactés, qui veulent participer, qui aimeraient avoir leur propre modèle Tea Creek. »

Les avantages des programmes dirigés par des Autochtones sont énormes. En 2021, les Nations Unies ont signalé que les méthodes agricoles traditionnelles pratiquées par les peuples autochtones – y compris leur capacité à s’adapter aux changements grâce à la «pratique des connaissances traditionnelles, souvent codées en langue autochtone et transmises entre les générations» – améliorent la durabilité agricole, notamment en atténuant le changement climatique. .

Reconnaissant l’impact de Tea Creek sur sa communauté, Beaton continue de trouver des moyens pour les peuples autochtones de surmonter bon nombre des obstacles auxquels ils sont confrontés. Pour lui, cela signifie de longues heures à la ferme sept jours sur sept, à cultiver et à donner de la nourriture et à chercher des moyens d’approfondir et d’améliorer son programme d’éducation.

Récemment, ils ont signé un accord avec SkilledTradesBC (anciennement appelé Industry Training Authority), qui supervise les métiers gérés par Tea Creek. À la fin de 2021, Beaton et son équipe avaient dispensé plus de 450 cours d’initiation aux métiers aux Autochtones.

« Ils nous ont dit que nous avions doublé l’engagement avec les peuples autochtones pour toute la province. »

Tea Creek s’engage à lutter contre le changement climatique, à créer la sécurité alimentaire, à produire des aliments locaux pour la consommation locale, à assurer un approvisionnement en eau salubre et à favoriser la croissance économique en embauchant des personnes locales.

Plus qu’une ferme, Tea Creek est une approche holistique de la souveraineté alimentaire et du développement économique qui offre une formation communautaire, des métiers et la préservation des terres, créant un monde plus sain et plus heureux.

« Huit à sept pour cent des personnes qui sont venues sur notre site l’année dernière ont déclaré en avoir retiré d’importants bienfaits pour leur santé mentale et physique. Nous avons des gens qui disent qu’ils ont moins de malaise mental, qu’ils ont perdu du poids, qu’ils ont appris à manger sainement et qu’ils sont en bonne forme physique. Il y a donc des avantages incroyables au-delà de la simple formation professionnelle.

Visitez teacreek.ca pour en savoir plus sur tout ce qu’ils ont à offrir.

