La ferme de la région d’Apex appelle à l’aide pour évacuer les animaux au milieu des incendies de Keremeos Creek

Une ferme près de la communauté d’Apex demande l’aide du public pour évacuer tous ses animaux au milieu de l’incendie de Keremeos Creek.

Gotta Goat, situé sur Green Mountain Road à Penticton, s’est rendu sur Facebook jeudi après-midi à la recherche de personnes pouvant apporter leurs remorques pour aider à l’évacuation.

Depuis le 1er août, la ferme est en alerte d’évacuation, et non en ordre. Depuis jeudi, cependant, les propriétaires disent qu’il est maintenant temps d’évacuer leurs animaux et de quitter la zone.

“Pendant qu’ils travaillaient sur le hangar à foin, nous avons remarqué de gigantesques panaches de fumée derrière la montagne derrière nous”, a écrit la ferme sur Facebook. “Nous espérons que cela faisait partie de l’incendie prévu cet après-midi, mais nous n’en sommes pas sûrs. L’un des spécialistes a déclaré que la fumée est encore à bonne distance. Un peu de réconfort, mais toujours effrayant.

L’incendie a dépassé 4 250 hectares à la fin de mercredi, provoquant des ordres d’évacuation supplémentaires sur 41 propriétés le long de l’autoroute 3A à Olalla.

Depuis son appel à l’aide jeudi après-midi, GottaGoat a vu une réponse écrasante de la communauté via Facebook.

Actuellement, un total de 175 pompiers et 170 autres membres du personnel de protection structurelle travaillent sur l’incendie.

Plus tard jeudi après-midi, le district régional d’Okanagan-Similkameen a ajouté 38 propriétés autour du lac Farleigh et de la vallée de Marron à la liste d’alerte d’évacuation.

@lgllockhart

[email protected]

feux de forêt en Colombie-BritanniqueKeremeosActualitésOkanagan