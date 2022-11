La ferme d’arbres de Noël de Kelowna est ouverte aux ventes

Les ventes d’arbres de Noël ont débuté le 19 novembre à la ferme d’arbres de Noël de Grumpy à Kelowna.

Le propriétaire Richard Lamberton a déclaré que c’était une excellente première journée.

“Je pense que nous avons vendu environ 25 arbres… C’est plutôt bien pour le premier jour.”

Le terrain compte un total de 300 arbres à vendre, dont 200 pré-coupés et prêts à être ramassés.

“Je cultive des arbres depuis près de 20 ans maintenant et je vends des arbres depuis environ huit ans, je pense.”

Lamberton a déclaré que les arbres pré-coupés sont des sapins baumiers et sont disponibles à 65 $ chacun.

Sur les 100 arbres restants, les familles peuvent venir choisir les leurs et faire le dur labeur de les abattre le 3 décembre.

Choisissez et coupez les arbres au prix de 85 $ chacun.

@thebrittwebster

brittany.webster@blackpress.ca

