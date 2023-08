La FERC vote de nouvelles règles pour faciliter la connexion de nouvelles sources au réseau énergétique

Jeffrey Lamb, responsable des stations à très haute tension pour LADWP, passe sous la dernière tour délivrant 3 210 mégawatts à 846 miles du fleuve Columbia dans l’Oregon à la station de conversion de Sylmar, une infrastructure de réseau électrique exploitée par LADWP menacée par les incendies de forêt de l’Oregon qui ont presque causé le les lumières s’éteignent en Californie vendredi soir. La station de conversion de Sylmar est le terminus de la Pacific DC Intertie, une ligne électrique géante qui relie le fleuve Columbia au sud de la Californie et l’une des deux lignes touchées par l’incendie de forêt. La capacité Pacific DC Intertie est suffisante pour desservir deux à trois millions de foyers de Los Angeles et représente près de la moitié de la capacité de pointe du système électrique du Département de l’eau et de l’électricité de Los Angeles (LADWP). Sylmar le lundi 12 juillet 2021 à Los Angeles, Californie.

Faire approuver ces règles a été en soi un énorme effort bureaucratique. La FERC a entamé le processus d’amélioration du processus d’interconnexion des générateurs en juillet 2021 et en juin 2022 a publié des propositions de réformes spécifiques. L’avis de projet de réglementation annonçant ces modifications reçu 3 750 pages de commentaires en octobre , a déclaré la FERC. Maintenant, il faudra encore quelques semaines ou mois pour que les règles deviennent officielles et entrent en vigueur.

Dans ce contexte de vieillissement du réseau et d’explosion de la demande, le Commission fédérale de régulation de l’énergie l’agence fédérale qui réglemente le transport et la vente en gros d’électricité, jeudi a voté pour approuver de nouvelles règles rationaliser et accélérer le processus d’interconnexion.

Pour connecter une nouvelle source d’énergie, comme un nouveau parc éolien ou solaire, au réseau électrique, les producteurs d’énergie doivent soumettre une demande d’interconnexion à un opérateur de transport, qui les inscrit dans une file d’attente. Ensuite, l’opérateur de réseau doit réaliser une série d’études pour mesurer quels équipements et mises à niveau seront nécessaires et combien coûtera l’ensemble du processus.

MCKITTRICK, CA – 24 AVRIL : des oléoducs, des plates-formes de pompage et des lignes de transmission électrique parsèment le paysage le long de la « Petroleum Highway » de Californie (autoroute 33) qui longe le côté nord-ouest de la vallée de San Joaquin le 24 avril 2020, près de McKittrick, Californie . Cette zone est connue sous le nom de champ pétrolifère de South Belridge et fait partie du plus grand complexe de production de Belridge d’Aera Energy LLC, qui comprend les champs pétrolifères plus petits mais toujours importants de North Belridge, Lost Hills et Cymric, tous situés dans le nord-ouest du comté de Kern. et 44 milles à l’ouest de Bakersfield.

Cette règle de colocalisation va spécifiquement aider les projets qui ont la production d’électricité et le stockage de la batterie au même endroit. Si un producteur d’électricité souhaite ajouter un composant de stockage par batterie à un projet déjà en attente, cela ne sera pas considéré comme une modification matérielle qui nécessiterait de nouvelles études et davantage de retards.

Les générateurs peuvent colocaliser et partager une demande d’interconnexion : La nouvelle règle oblige les fournisseurs de transport à autoriser les colocalisés à soumettre une demande d’interconnexion, et la règle améliore le processus pour ce type de configuration d’application. De plus, les producteurs d’électricité pourront ajouter une source d’alimentation à une seule demande d’interconnexion. La règle exige également que les fournisseurs de transport envisagent des technologies de transmission alternatives.

Délais et pénalités pour les transporteurs : Les fournisseurs de transport auront des délais stricts pour répondre aux générateurs d’électricité qui attendent dans la file d’attente et seront passibles de sanctions s’ils ne respectent pas ces délais.

Parmi les nerds de l’énergie, il y a un dicton populaire : « Il n’y a pas de transition sans transmission ».

Pour que les États-Unis passent de la production d’électricité principalement à partir de combustibles fossiles, comme le pétrole et le gaz, à des sources renouvelables, comme l’éolien et le solaire, le système de câbles qui transporte l’électricité de l’endroit où elle est produite à l’endroit où elle est utilisée doit être étendu.

En effet, avec les combustibles fossiles, ils pourraient être brûlés pour produire de l’électricité à proximité des centres de demande. Mais le les sources d’énergie renouvelable les plus concentrées sont là où le vent souffle le plus fort et où le soleil brille le plus intensément, et ces emplacements sont souvent éloignés des villes et des zones industrielles.

Les systèmes de construction de lignes de transmission se sont développés lorsque la demande d’électricité était relativement stable. Ainsi, bien que le processus ait été lent et fastidieux, il n’a pas été considéré comme un problème urgent à résoudre.

L’urgence croissante autour du changement climatique a changé tout cela. Les générateurs éoliens et solaires veulent acheminer rapidement leur énergie sur le réseau. De plus, décarboner les industries existantes signifie souvent les électrifier – l’exemple le plus évident étant les véhicules électriques – ce qui signifie que la demande d’électricité augmentera dans les années à venir.

Il peut être si coûteux de construire une nouvelle transmission que parfois les producteurs d’électricité ne peuvent pas se permettre le coût et doivent annuler complètement leurs plans de production d’électricité. De plus, les producteurs d’électricité attendent en moyenne cinq ans dans ces files d’attente car les gestionnaires de réseau sont inondés d’applications de file d’attente d’interconnexion.