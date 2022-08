La fenêtre de transfert troublée de Man Utd assombrit les perspectives de Ten Hag

Manchester (Royaume-Uni) (AFP) – Le premier match de compétition d’Erik ten Hag en tant qu’entraîneur dimanche devrait annoncer un nouveau départ pour Manchester Untied, mais des échecs familiers dans les coulisses ont rendu le travail difficile du Néerlandais presque impossible.

Le prédécesseur de Ten Hag, Ralf Rangnick, a mis fin à son misérable sort de gardien la saison dernière en déclarant que l’équipe de United avait besoin d’une “chirurgie à cœur ouvert” et jusqu’à 10 nouveaux joueurs après avoir travaillé pour une sixième place en Premier League.

Jusqu’à présent, seuls trois nouveaux visages sont arrivés à Old Trafford : Lisandro Martinez, Tyrell Malacia et Christian Eriksen.

L’équipe de United est sans doute plus faible que la saison dernière avec Paul Pogba, Edinson Cavani, Jesse Lingard, Nemanja Matic et Juan Mata étant partis gratuitement, tandis que le gardien Dean Henderson a rejoint Nottingham Forest en prêt.

La perspective d’un départ beaucoup plus important devrait planer sur les premières semaines de la saison, Cristiano Ronaldo essayant de se frayer un chemin pour jouer au football en Ligue des champions cette saison.

Ronaldo a fait sa première apparition de pré-saison dimanche, jouant dans la première moitié d’un match nul 1-1 contre Rayo Vallecano.

Mais sa décision de quitter ensuite le stade avant le temps plein a été qualifiée d ‘”inacceptable” par Ten Hag.

L’ancien patron de l’Ajax a fait preuve d’une séquence disciplinaire au cours de ses premières semaines à la tête, réintroduisant apparemment des amendes pour mauvais chronométrage et interdisant aux joueurs d’avoir leurs propres chefs personnels.

Ten Hag n’a montré aucun signe d’apaisement de l’ego de Ronaldo, ordonnant au quintuple vainqueur du Ballon d’Or de se remettre en forme après avoir raté la plupart des préparatifs de United pour la nouvelle campagne.

“Cela commence par sa mise en forme parce qu’il vient juste de commencer”, a déclaré Ten Hag à Sky Sports.

“C’est un joueur de football fantastique, et il l’a prouvé à maintes reprises, mais vous êtes toujours jugé sur ce que vous présentez maintenant et sur vos performances actuelles.

“Donc, l’équipe et Cristiano lui-même doivent le prouver.”

– La seconde chance de Martial, Rashford & Sancho –

L’absence probable de Ronaldo dans la formation de départ pour la visite de dimanche à Brighton offre la possibilité à un trio de tête composé de Marcus Rashford, Anthony Martial et Jadon Sancho de remettre leur carrière à United sur les rails.

Rashford et Martial étaient le pivot offensif de l’équipe qui a terminé deuxième de la Premier League sous Ole Gunnar Solskjaer lors de la saison 2020/21, pour être évincé par les arrivées de Ronaldo, Cavani et Sancho.

Martial a même passé la seconde moitié de la saison dernière en prêt à Séville, mais le Français a reçu une bouée de sauvetage par le désir de Ronaldo de partir.

La baisse de forme de Rashford l’a conduit à être exclu de l’équipe d’Angleterre. Mais il ressent les bienfaits d’un été sans engagements internationaux.

“C’est la première année que je suis avec l’équipe depuis le début (de la pré-saison)”, a déclaré Rashford. «Je me sens beaucoup mieux que d’habitude, quand je pars avec les nationaux et que je reviens au milieu de la pré-saison. Il est important de prendre un nouveau départ. Je me sens frais et prêt.

Sancho a également eu du mal à respecter son prix de 73 millions de livres sterling lors de sa première saison à United, mais il s’est bien associé à Rashford et Martial lors d’une pré-saison, qui comprenait une victoire 4-0 sur Liverpool.

Ronaldo n’est pas la seule saga de transfert de l’été de United, car une poursuite prolongée et, jusqu’à présent infructueuse, de Frenkie de Jong de Barcelone a laissé Ten Hag léger au milieu de terrain.

Cela pourrait signifier un rôle au milieu du parc du polyvalent Martinez, qui a retrouvé son ancien patron à l’Ajax.

L’Argentin a principalement joué au poste d’arrière central pour les champions des Pays-Bas, mais sa petite taille de 1,8 m (5 pieds 9 pouces) a soulevé des doutes sur sa capacité à jouer ce rôle en Premier League.

Lors de son dévoilement, Ten Hag s’est fixé pour objectif de chasser Manchester City et Liverpool au sommet de la Premier League.

Compte tenu des cartes qui lui ont été distribuées, le simple fait de terminer dans les quatre premiers sera un exploit monumental.