La fenêtre de transfert montre que Tottenham est derrière ses rivaux de Premier League

Antonio Conte a déclaré que Tottenham était toujours derrière ses rivaux de Premier League après la fermeture de la fenêtre de transfert. Photo par Eddie Keogh/Getty Images

Le manager de Tottenham Hotspur, Antonio Conte, a déclaré que les dépenses dans la fenêtre de transfert sont un pas dans la bonne direction pour améliorer leur équipe, mais il y a toujours un écart entre eux et leurs rivaux de Premier League.

Les Spurs ont réalisé leur activité principale tôt avec Richarlison se joignant pour un montant de 52 millions de livres sterling (60 millions de dollars), Yves Bissouma de Brighton & Hove Albion pour environ 25 millions de livres sterling et Ivan Perisic gratuitement de l’Inter Milan.

Mais ils ont eu une date limite de transfert tranquille jeudi.

“Tout d’abord, nous devons comprendre que dans cette fenêtre de transfert, nous avons fait ce que le club pouvait faire”, a déclaré Conte lors d’une conférence de presse avant leur match de Premier League contre Fulham samedi.

“Nous avons fait de bonnes choses mais je dois être honnête avec vous, car je vois d’autres équipes de grandes équipes, il y a encore trop de distance. Pour cette raison, nous devons savoir que nous venons de commencer ce processus pour améliorer l’équipe.”

Conte a déclaré que Bissouma était toujours un pas derrière ses collègues milieux de terrain Rodrigo Bentancur et Pierre-Emile Hojbjerg.

“Il a besoin de travailler, d’entrer totalement dans l’idée du football”, a déclaré Conte. “Il en va de même pour Oliver Skipp qui a travaillé avec moi toute la saison dernière.

“Je suis content de ce que j’ai vu pendant le match et nous parlons d’un joueur avec de bonnes compétences et fort physiquement avec un bon moteur.”

Conte a déclaré que l’arrière central Cristian Romero était de retour dans l’équipe après avoir surmonté une blessure à l’adducteur, mais Lucas Moura et Bryan Gil n’étaient toujours pas disponibles pour le match contre Fulham.

Les Spurs invaincus sont troisièmes de la ligue avec 11 points en cinq matchs tandis que Fulham est huitième.