Tirant parti de ce pouvoir d’achat, une multitude d’applications et d’entreprises technologiques ont vu le jour au cours de la dernière décennie pour répondre aux besoins des femmes, notamment le suivi des menstruations et de la fertilité, et en proposant des solutions pour la grossesse, l’allaitement et la ménopause. Les start-ups médicales sont également intervenues pour prévenir ou gérer des conditions graves telles que le cancer.

En 2019, l’industrie «femtech» – des sociétés de logiciels et de technologies répondant aux besoins biologiques des femmes – a généré 820,6 millions de dollars de revenus mondiaux et a reçu 592 millions de dollars d’investissement en capital-risque, selon PitchBook, une société de recherche et de données financières. La même année, l’application de covoiturage Uber a à elle seule levé 8,1 milliards de dollars lors d’une offre publique initiale. La différence d’échelle est stupéfiante, en particulier lorsque les femmes dépensent environ 500 milliards de dollars par an en frais médicaux, selon PitchBook.

Elle a déclaré que l’une des raisons pour lesquelles les besoins des femmes n’avaient pas été ciblés dans le domaine de la technologie était que la recherche en sciences de la vie était massivement «adaptée au corps masculin». En 1977, la Food and Drug Administration des États-Unis a exclu les femmes en âge de procréer de participer aux essais de médicaments. . Depuis lors, les femmes ont été sous-représentées dans les essais de médicaments, a déclaré le Dr Tempest, en raison de la conviction que les fluctuations causées par les cycles menstruels pourraient affecter les résultats des essais, et aussi parce que si une femme tombait enceinte après avoir pris un médicament d’essai, le médicament pourrait affecter le fœtus. En conséquence, a-t-elle noté, «nous sommes en retard sur les hommes».

«Le potentiel du marché est énorme», a déclaré Michelle Tempest, partenaire du cabinet de conseil en soins de santé basé à Londres Candesic et psychiatre de formation. «Il y a certainement un appétit croissant pour tout ce qui est de la technologie dans le monde et une prise de conscience que le pouvoir de consommation des femmes est arrivé – et qu’il est arrivé dans les soins de santé.»

Le terme «femtech» a été inventé par Ida Tin, la fondatrice danoise de Indice , une application de suivi des règles et de l’ovulation créée en Allemagne en 2013. En un article sur le site Internet de l’entreprise , Mme Tin a rappelé comment elle a eu l’idée pour la première fois de l’application. En 2009, elle s’est retrouvée tenant un téléphone portable dans une main et un petit appareil de mesure de la température dans l’autre et souhaitant pouvoir fusionner les deux pour suivre ses jours de fertilité, plutôt que d’avoir à noter manuellement sa température sur une feuille de calcul.

Clue permet aux femmes de faire exactement cela en quelques clics sur leur smartphone. Aujourd’hui, l’entreprise a beaucoup de concurrence dans le domaine du suivi des règles et de la fertilité. Et de nombreux autres outils spécifiques aux femmes sont arrivés sur le marché. Elvie, une société basée à Londres, a commercialisé un tire-lait portable et un entraîneur et une application d’exercices pelviens, tous deux utilisant une technologie intelligente. Un autre volet de la femtech connu sous le nom de «menotech» vise à améliorer le mode de vie des femmes au cours de leur ménopause, en leur donnant accès à la télémédecine et aux informations et données que les femmes peuvent exploiter.

Image Période et application d’ovulation de Clue. Mme Tin a eu l’idée lorsqu’elle s’est retrouvée à tenir un téléphone portable dans une main et un petit appareil de mesure de la température dans l’autre. Crédit… Indice

Enfin, il existe des entreprises de technologie médicale axées sur le cancer qui touche les femmes, comme le cancer du col de l’utérus et le cancer du sein.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, le cancer du col de l’utérus est la quatrième cause de cancer la plus courante chez les femmes dans le monde. En 2018, environ 570 000 femmes en étaient atteintes et jusqu’à 311 000 sont décédées. le OMS en novembre, a annoncé un programme visant à éradiquer complètement la maladie d’ici 2030.

MobileODT, une start-up basée à Tel Aviv, utilise les smartphones et l’intelligence artificielle pour dépister le cancer du col de l’utérus. Un colposcope intelligent – un appareil d’imagerie portable qui fait une fois et demie la taille d’un smartphone – est utilisé pour prendre une photo du col de l’utérus d’une femme à une distance d’environ un mètre (3 pieds). L’image est ensuite transmise au cloud via un smartphone, où l’intelligence artificielle est utilisée pour identifier les résultats cervicaux normaux ou anormaux.

Un diagnostic est délivré en environ 60 secondes – par rapport aux semaines nécessaires pour recevoir les résultats d’un test de frottis standard (qui, dans les pays en développement, s’étend sur plusieurs mois). En plus de ce dépistage, les médecins utilisent encore des tests de frottis.

La technologie a récemment été utilisée pour dépister 9 000 femmes au cours d’une période de trois mois en République dominicaine dans le cadre d’une campagne menée par le gouvernement, a annoncé la société le mois dernier. On s’attend à ce que 50 000 autres femmes soient dépistées au cours des six prochains mois.

Leon Boston, le PDG de MobileODT, né en Afrique du Sud, a déclaré que la société privée vendait dans environ 20 pays différents, dont les États-Unis, l’Inde, la Corée du Sud et le Brésil, et se lance dans une levée de fonds pour s’appuyer sur ses un capital de départ initial de 24 millions de dollars.