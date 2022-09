La femme Saulteaux a «un rêve devenu réalité» marchant et secouant la piste à la Fashion Week de New York

Un mannequin de la nation Muscowpetung Saulteaux en Saskatchewan a pu non seulement défiler sur la piste de la Fashion Week de New York, mais aussi effectuer des jigging traditionnels.

Courtney-Dawn Anaquod, mannequin et danseuse qui vit et travaille à Saskatoon, a déclaré qu’elle voulait pleurer de bonheur mais qu’elle a réussi à retenir ses larmes.

“Parce que c’était un rêve devenu réalité, c’était absolument le cas”, a-t-elle déclaré.

Elle a dit que l’expérience était également stimulante.

“Chaque pas que j’ai fait sur la piste était une étape de guérison pour nos ancêtres qui [came] avant nous, qui a combattu pour nous.”

REGARDER | Courtney-Dawn Anaquod exécute le jigging traditionnel sur la piste : Courtney-Dawn Anaquod défile à la Fashion Week de New York Un mannequin de la nation Muscowpetung Saulteaux, en Saskatchewan, a défilé sur le podium de la Fashion Week de New York – et a exécuté un jigging traditionnel.

Elle a dit qu’elle avait eu la chance de défiler sur la piste après que la Semaine internationale de la mode autochtone (IIFW) ait organisé un concours en 2020 pour le modèle de l’année et qu’elle ait été nominée par un designer pour la catégorie arts et mode. Même si elle a gagné en octobre 2020, elle a dû attendre le week-end dernier pour avoir la chance de défiler sur la piste.

Courtney-Dawn (à gauche), son père Donny (au milieu) et sa cousine Rosanna (à droite) sont allés dans un bus touristique pour voir les sites touristiques de New York pendant la semaine de la mode. (Soumis par Courtney-Dawn Anaquod)

Elle a dit que non seulement c’était sa première fois à New York, mais que c’était la première fois qu’elle voyageait à l’extérieur du Canada. Son père, Donny Anaquod, l’a aidée à conduire avec sa cousine Rosanna Anaquod.

“Ils [are] de si grands supporters dans tout ce que je fais”, a déclaré Courtney-Dawn.

Fierté familiale

Donny Anaquod a déclaré que voir sa fille sur le podium était “fantastique”.

“J’avais les larmes aux yeux, la danse était absolument fabuleuse”, a-t-il déclaré.

“C’était la réalisation de son plus grand rêve et c’est ce que je voulais voir.”

Il a dit que Courtney-Dawn avait toujours eu les yeux rivés sur le mannequinat et l’expérience de la scène de la mode.

“Elle a certainement atteint cet objectif”, a-t-il déclaré.

Courtney-Dawn Anaquod défile sur le podium vêtue d’une jupe à ruban réalisée par Candace Gadwa. (Ilya S. Savenok/Getty Images pour NYFW hiTechMODA)

Courtney-Dawn a déclaré pour elle qu’il était important de briser le cycle des traumatismes intergénérationnels.

“Je vais sur six ans de sobriété, j’ai mené une bataille contre l’alcoolisme”, a-t-elle déclaré.

“[I fought] mon chemin à travers et [survived] trois relations de violence domestique.[I grew] dans un cercle familial avec des cycles de violence familiale et de dépendances, alors [I was] capable de surmonter ces défis et ces moments troublants au sein de ma famille et en moi-même.”

Courtney-Dawn a déclaré qu’elle avait relevé tous les défis auxquels elle était confrontée et les avait transformés en opportunités pour elle de les relever et de les surmonter.

“Je vais jig sur cette piste”

La gigue est une autre de ses passions et elle était heureuse d’avoir la chance de le montrer également.

Elle a déclaré que l’organisateur de la Semaine internationale de la mode autochtone lui avait demandé si elle souhaitait également mettre en valeur son talent de jigging.

“Je lui avais dit” absolument, je vais sauter sur cette piste “”, a-t-elle déclaré.

“Je danse vraiment partout où je peux.”

En plus de jigger dans le défilé de mode, Courtney-Dawn a déclaré qu’elle avait également jiggué dans les huit États qu’elle avait traversés en se rendant à New York.

“La danse est au centre de qui je suis”, a-t-elle déclaré.

Courtney-Dawn dit qu’être sur la piste de la Semaine internationale de la mode autochtone était un rêve devenu réalité. (Soumis par Courtney-Dawn Anaquod)

Donny a déclaré que Courtney-Dawn dansait depuis qu’elle avait 10 ans. Il est guitariste et a eu des concerts tout au long de l’enfance de Courtney-Dawn, et elle a voyagé avec lui sur la route.

“Elle était toujours avec moi et elle a socialisé avec le reste des danseurs et a compris très vite”, a-t-il déclaré.

Courtney-Dawn a déclaré qu’une autre raison pour laquelle elle pensait que ce voyage était important était d’aider à inspirer d’autres peuples et jeunes autochtones à poursuivre leurs rêves. Elle a deux enfants, âgés de 13 et 16 ans, et un neveu de 19 ans qu’elle a élevé.

Elle a dit qu’elle voulait montrer à ses enfants que tout est possible.

“Quelqu’un peut traverser des difficultés et des défis dans la vie, vous pouvez toujours réaliser vos rêves”, a-t-elle déclaré.