La femme retrouvée avec le suspect des meurtres de Romeoville est décédée, selon sa fille et son avocat

Un Illinois Une femme qui se trouvait dans un véhicule avec un homme soupçonné d’avoir tué une famille de la région de Chicago est décédée à la suite d’un accident de voiture dans l’Oklahoma, selon les autorités et sa famille.

Ermalinda Palomo, 50 ans, a reçu une balle dans la tête et est décédée mercredi après-midi dans un hôpital d’Oklahoma, a déclaré jeudi JohnPaul Ivec, l’avocat de sa famille. Ivec a déclaré que la mort avait été considérée comme un homicide.

L’une de ses filles a également confirmé son décès et le bureau d’enquête de l’État de l’Oklahoma a déclaré que la femme dans la voiture était décédée après avoir été transportée à l’hôpital.

Palomo a été impliqué dans un accident avec un homme que la police croit être Nathaniel Huey Jr., 32 ans, qui était suspect dans la mort d’Alberto Rolon, 38 ans ; Zoraida Bartolomei, 32 ans ; et leurs deux garçons, âgés de 7 et 9 ans. La famille a été retrouvée morte dans leur maison de Romeoville, dans l’Illinois, dimanche soir.

Le motif de ces meurtres n’est pas clair.

Ivec a dit que Palomo était fiancée à Huey. Il a déclaré qu’elle « n’avait rien à voir avec les meurtres » et qu’elle dormait à la maison lorsque la famille a été tuée.

« Nous le savons sans l’ombre d’un doute », a-t-il déclaré.

La police a déclaré que la voiture avait fui les autorités de l’Oklahoma et s’était écrasée, prenant feu. Les policiers ont alors entendu des coups de feu, selon la police de Romeoville. Les deux occupants ont été retrouvés blessés par balle. L’homme est décédé sur le coup et Palomo a été transporté à l’hôpital.

La police avait déclaré qu’elle était une personne intéressée par les meurtres avant d’être signalée disparue et en danger mardi soir par sa famille.

L’une des filles de Palomo, qui a souhaité garder l’anonymat, a déclaré que Huey était un « homme très en colère » et que sa mère « avait peur de lui ».

« Huey est quelqu’un en qui je pensais pouvoir avoir confiance », a-t-elle déclaré. « Et ces derniers mois, il a pris ses distances avec nous et il s’est avéré que nous ne pouvions pas lui faire confiance. »

Une autre fille, Cristiana Espinoza, 25 ans, de Streamwood, dans l’Illinois, a déclaré que sa mère sortait avec Huey depuis environ huit ans. Elle a dit que Huey était « très dangereux » et était un « énorme manipulateur ».

Ivec a déclaré que Palomo était mère de cinq enfants et avait cinq petits-enfants.

« La famille est sous le choc et en deuil », a-t-il déclaré.

La police de Romeoville et le chef adjoint de la police, Chris Burne, ont déclaré mercredi que les preuves indiquaient un lien entre le suspect et la famille, ainsi qu’un motif possible, mais n’ont pas fourni plus de détails.