La femme rarement vue de la star de MasterChef, Gregg Wallace, semble méconnaissable dans la nouvelle perruque rose

L’épouse rarement vue de la star de MASTERCHEF, Gregg Wallace, a été aperçue méconnaissable avec des cheveux rose vif.

La star de la télévision s’est rendue sur son Instagram pour montrer sa partenaire Anne-Marie Sterpini dans une perruque, alors qu’il jaillissait de son nouveau look.

Gregg a montré la photo de sa femme sur Instagram[/caption]

Gregg, 58 ans, qui a épousé sa quatrième épouse Anne-Marie en 2016, a montré à quel point elle avait l’air complètement différente avec les cheveux roses.

Le célèbre chef a posté le selfie pris par sa femme à ses abonnés Instagram, alors qu’elle faisait la moue dans une perruque bouclée, recouverte d’un bonnet.

Cherchant à ne pas se maquiller, elle est restée décontractée dans un trench beige et un pull blanc pour le cliché envoyé à Gregg.

“Mon Anna dans une perruque rose”, a-t-il légendé le message, alors que ses fans ont inondé la section des commentaires pour la complimenter comme “superbe”.

Gregg – qui a divorcé trois fois – a épousé avec bonheur la quatrième épouse Anne-Marie en 2016.

Lorsqu’il n’est pas occupé à conquérir le monde de MasterChef, il profite d’une vie de famille cosy avec le traiteur, qui l’a contacté en ligne.

C’est arrivé après qu’elle ait tweeté l’ancien marchand de légumes pour lui demander si la rhubarbe allait vraiment avec le canard, après l’avoir vu essayer la recette dans une émission télévisée de cuisine.

Gregg a dit BONJOUR! Magazine : “Je viens de regarder la photo d’Anna et je me suis dit : ‘Wow, elle est jolie’. Alors oui, la rhubarbe, qui était considérée comme un aphrodisiaque à l’époque médiévale, nous a réunis.

Selon son mari, Anne-Marie adore lire des livres d’histoire et Winnie l’Ourson – et le couple tient à fonder une famille.

Anna a parlé pour la première fois à son mari, qui a 21 ans son aîné, en 2013 – mais n’était pas sûre au départ s’il était la vraie affaire.

S’exprimant sur Lorraine d’ITV, Gregg a déclaré: «Je lui ai envoyé un message et nous avons commencé à envoyer des messages. Puis je lui ai envoyé mon numéro de téléphone, c’était il y a cinq ans.

Il a expliqué : « Les gens vous regardent de toute façon et je me sentais vraiment conscient parce qu’elle était plus jeune, et je ne voulais pas que les gens la jugent durement. Il faisait les choses ordinaires.

Gregg et Anne-Marie se sont mariés en 2016[/caption]