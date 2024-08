La femme qui voyageait avec Pavel Durov a été nommée (IMAGES) — RT World News

Yulia Vavilova, une passionnée de crypto-monnaies de 24 ans, aurait été arrêtée à Paris avec le fondateur de Telegram

Ioulia Vavilova, qui accompagnait le fondateur de Telegram Pavel Durov en France, a été arrêtée par la police locale avec l’entrepreneur russe, selon plusieurs médias. Vavilova, qui se décrit comme une coach crypto et une streameuse de Dubaï, a été aperçue avec Durov à plusieurs reprises et était dans le jet privé avec lui lorsqu’ils ont atterri à Paris, ont affirmé les médias. Le magnat russe de la technologie, qui est également citoyen français, émirati et saint-kitts-et-nevis, a été arrêté après l’atterrissage de son jet privé à l’aéroport de Paris-Le Bourget samedi. Il serait accusé de ne pas avoir réussi à freiner les activités criminelles sur sa plateforme. Durov et Vavilova n’ont pas rendu publique leur relation, mais leurs fréquentes apparitions ensemble suggèrent une relation étroite. Les publications de Vavilova sur les réseaux sociaux indiquent qu’elle se trouvait récemment dans les mêmes pays que le fondateur de Telegram, notamment au Kazakhstan, au Kirghizistan et en Azerbaïdjan. La femme, qui compte plus de 22 000 abonnés sur Instagram, a également publié des stories depuis ce qui semble être le jet privé de Durov, ainsi que plusieurs photos d’elle-même alors qu’elle était apparemment avec l’entrepreneur à Paris. Le moment de leur arrivée dans la capitale française et l’arrestation qui a suivi ont donné lieu à de nombreuses spéculations sur le rôle de Vavilova dans la détention de Durov. Certains rapports circulant en ligne affirment que Vavilova aurait involontairement ou même délibérément attiré l’attention des autorités avec ses nombreux messages révélant l’emplacement de Durov. Sa bio Instagram affirme qu’elle parle quatre langues – anglais, russe, espagnol et arabe, et s’intéresse à « jeux, crypto, langues et état d’esprit »

Telegram, qui compte environ 1 milliard d’utilisateurs actifs par mois, a été créée par Durov et son frère en 2013 en Russie. L’entrepreneur a quitté la Russie au milieu des années 2010 et s’est installé à Dubaï. Il a obtenu la nationalité française en 2021.

Commentant l’arrestation de Durov, Telegram a annoncé dimanche que l’entreprise se conformait aux lois de l’UE et aux politiques de modération de contenu, ajoutant qu’elle était « absurde » de prétendre que Durov est responsable de l’utilisation abusive de la plateforme par de mauvais acteurs.

La France prolonge la détention de Durov – médias

De nombreux responsables politiques russes ont condamné l’arrestation de Durov, certains suggérant qu’elle pourrait être motivée par des raisons politiques. De nombreuses personnalités publiques occidentales, dont le journaliste Tucker Carlson et l’entrepreneur Elon Musk, ont également pris la défense de Durov.