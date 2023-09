La femme qui a tué sa fille de 3 ans et l’a laissée sur un terrain de balle est condamnée à 30 ans de prison

DOVER, Del. (AP) — Une femme du Delaware qui a plaidé coupable du meurtre de sa fille de 3 ans et de l’abandon de ses restes brûlés sur un terrain de softball a été condamnée jeudi à 30 ans de prison.

Kristie Haas, 31 ans, a plaidé coupable plus tôt cette année de meurtre par maltraitance ou négligence et d’abus sur un cadavre lors de la mort d’Emma Grace Cole, qui, selon les procureurs, a enduré une vie de famine et de torture.

« Je suis désolée pour tout le mal que j’ai infligé et la douleur que j’ai causée », a déclaré Haas, qui a également plaidé coupable de mise en danger du bien-être d’un enfant pour ses mauvais traitements envers les demi-frères et sœurs d’Emma.

Haas a été condamné à une peine de prison minimale obligatoire de 15 ans, voire à une peine d’emprisonnement à perpétuité, mais le juge de la Cour supérieure Noel Primos a imposé la peine de 30 ans recommandée par les procureurs et les avocats de la défense.

« Je ne peux pas prétendre comprendre le chagrin et l’angoisse que les membres de la famille d’Emma ici présents aujourd’hui ont endurés à cause des actions de Mme Haas », a déclaré Primos. Le juge a convenu avec les procureurs que Haas méritait plus que la peine minimale en raison de la « cruauté excessive » de son crime.

« Je savais que tout n’allait pas, et j’étais tellement bouleversée à cause de tout ce que j’avais fait », a déclaré Haas au juge, se souvenant du jour où elle a laissé le corps de sa fille sur un terrain de softball à Smyrne. « Je pensais que je pourrais m’en sortir, pour être honnête. »

« Je n’allais pas bien à l’époque », a ajouté Haas, rappelant sa toxicomanie, ses problèmes de santé mentale et sa relation avec le beau-père d’Emma, ​​Brandon Haas. « … Je fais de mon mieux pour être meilleur que je ne l’étais. »

Brandon Haas, 41 ans, a été condamné jeudi à quatre ans et un mois de prison. Il avait plaidé coupable plus tôt à un chef d’accusation de crime et à trois chefs d’accusation de délit de mise en danger du bien-être d’un enfant.

Haas s’est excusé en larmes de ne pas s’être adressé aux autorités lorsque, selon la défense, Kristie Haas lui a dit le 27 juillet 2019 que « quelque chose n’allait pas » avec Emma.

« Je ne sais pas ce qui s’est passé entre Kristie et Emma », a-t-il déclaré, ajoutant que Kristie avait laissé entendre qu’il serait facile pour les gens de lui en vouloir, en tant que beau-père.

« On m’a répété à plusieurs reprises qu’ils n’étaient pas mes enfants », a-t-il déclaré.

Le corps d’Emma a été retrouvé en septembre 2019 par une personne promenant un chien dans un parc de softball près de la Smyrna Middle School, dans le centre du Delaware. À l’époque, Emma vivait avec ses parents et ses frères et sœurs près du terrain.

Kristie et Brandon Haas ont été arrêtés en Pennsylvanie en octobre 2020. Les autorités affirment que le couple a refusé de nourrir et de soigner Emma tout en la soumettant, elle et ses frères et sœurs, à des exercices forcés excessifs et à une discipline physique inappropriée.

Le procureur Kevin Smith a déclaré cela après avoir trouvé Emma inconsciente. Kristie Hass a tenté de la réanimer avec une douche froide et a empêché Brandon Haas d’appeler le 911. Haas a ensuite jeté les vêtements de sa fille en déclarant : « C’est tout pour Emma. Emma ne reviendra pas », a déclaré Smith.

Haas a également menti aux membres de la famille au sujet de l’absence d’Emma après le meurtre, leur disant que le petit enfant, qui, selon Haas, « avait le diable dans les yeux », se trouvait dans un établissement pour enfants souffrant de maladie mentale.

Avant de condamner Haas, le juge a entendu le père d’Emma, ​​Joshua Douthitt, sa grand-tante et ancienne tutrice, Tanya Conley, et la mère de Haas, Belinda Johnson.

«Je ne comprendrai jamais pourquoi Emma Grace a dû perdre la vie», a déclaré Douthitt en larmes. « Je ne sais pas ce que ce magnifique petit bébé aurait pu faire pour mériter ça. »

Smith a lu une lettre soumise par Conley, qui décrivait Emma comme une enfant heureuse et en bonne santé qui aimait Paw Patrol, nager, jouer avec les chats et se faire chanter à l’heure du coucher.

Maintenant, a écrit Conley, elle chante « You Are My Sunshine » sur la tombe d’Emma, ​​plutôt qu’à son chevet.

Dans son témoignage, Johnson a uniquement fait référence à Haas comme à la mère des enfants survivants. Elle a exhorté Primos à rejeter une demande du parquet visant à ce que Haas ne soit autorisée à aucun contact avec les enfants pendant son séjour en prison.

Primos a reconnu que la demande de l’accusation était inappropriée, soulignant que les trois enfants survivants seront adultes dans moins de 10 ans. Il a ordonné à Haas de n’avoir aucun contact avec eux tant qu’ils sont encore mineurs, sauf autorisation d’un tribunal de l’Indiana compétent pour leur garde.

L’avocat de la défense Patrick Collins a déclaré que s’il est facile de dépeindre Haas comme un « monstre », sa propre vie a été « un désastre incessant depuis son enfance ». Collins a déclaré que Haas avait été maltraité et abandonné lorsqu’il était enfant, soumis à une extrême pauvreté, maltraité par des partenaires intimes et souffrait de maladie mentale. Le « vrai monstre », a-t-il suggéré, était la toxicomanie, ajoutant qu’elle et Brandon Haas étaient accros à la méthamphétamine.

« Kristie voulait être mère, mais elle n’était pas honnête avec elle-même en disant qu’elle était très mal équipée pour être mère », a déclaré Collins.

Randall Chase, Associated Press