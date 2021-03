Dans la nuit du 24 février, des voleurs sont sortis d’une voiture et ont tiré sur le promeneur de chiens Ryan, 30 ans, et ont volé les deux des trois chiens de Gaga, Koji et Gustav. La troisième, Miss Asia, a réussi à s’échapper et a été prise dans les images de surveillance qui couraient aux côtés de Ryan alors qu’il était allongé sur le sol pour appeler à l’aide. Les images montrent que les deux chiens étaient éloignés de Ryan et au lieu de simplement voler les chiens, ils choisissent de tirer sur Ryan, ce qui amène la police à croire que l’incident est lié à un gang. L’incident s’est produit sur l’avenue Sierra Bonita de West Hollywood vers 22 heures le 24 février.

