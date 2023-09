La femme qui a incendié la seule clinique d’avortement à service complet du Wyoming est sur le point d’être condamnée

CHEYENNE, Wyo. (AP) — Une femme qui affirme que son anxiété et ses cauchemars l’ont amenée à mettre le feu à la seule clinique d’avortement à service complet du Wyoming, retardant ainsi l’ouverture de l’établissement de près d’un an, devrait être condamnée jeudi.

Lorna Roxanne Green pourrait être condamnée à 20 ans de prison pour avoir incendié le centre Wellspring Health Access à Casper. Elle a plaidé coupable à une accusation fédérale d’incendie criminel en juillet.

Green a déclaré lors de cette audience qu’elle regrettait ce qu’elle avait fait et en assumait l’entière responsabilité.

«J’ai su juste après avoir mis le feu à la clinique que c’était une erreur», a-t-elle déclaré au juge de district américain Alan Johnson.

L’incendie de mai 2022 s’est produit quelques semaines avant l’ouverture de la clinique. D’importants dégâts causés au bâtiment en cours de rénovation pour la clinique ont empêché celle-ci d’ouvrir pendant près d’un an.

Green a admis s’être introduit par effraction, avoir versé de l’essence à l’intérieur du bâtiment et y avoir mis le feu, selon des documents judiciaires.

L’étudiante en génie mécanique du Casper College n’a montré aucun signe d’opinion anti-avortement sur les réseaux sociaux, mais a déclaré aux enquêteurs qu’elle s’opposait à l’avortement.

Elle a déclaré à un agent du Bureau américain de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs qu’elle avait acheté des bidons d’essence et des casseroles en aluminium la veille de l’incendie, qu’elle s’était rendue à Casper et qu’elle avait transporté les canettes et les casseroles à la clinique dans un sac, correspondant à une vidéo de sécurité et à un témoin. compte, selon un dossier judiciaire.

Elle a reconnu avoir utilisé une pierre pour briser la vitre d’une porte d’entrée et avoir versé de l’essence dans les casseroles de plusieurs pièces et sur le sol avant de l’allumer, selon le document.

Les enquêteurs ont déclaré qu’ils avaient fait peu de progrès pour déterminer qui avait déclenché l’incendie jusqu’à ce qu’une récompense soit augmentée à 15 000 $ en mars, ce qui a conduit plusieurs pronostiqueurs à identifier Green.

La clinique, qui a ouvert ses portes en avril, propose des avortements chirurgicaux et par pilule, ce qui en fait la première du genre dans l’État depuis au moins une décennie. Une seule autre clinique du Wyoming – à Jackson, à environ 400 kilomètres de là – propose des avortements, et uniquement par pilule.

Les lois adoptées dans le Wyoming en 2022 et 2023 cherchaient à rendre l’avortement illégal dans l’État, mais un juge a maintenu l’avortement légal pendant qu’un procès contestant les nouvelles lois se poursuit. L’une des nouvelles lois du Wyoming interdisant tout médicament utilisé pour provoquer un avortement serait la première interdiction explicite des pilules abortives dans le pays.

La juge du district du comté de Teton, Melissa Owens, a exprimé sa sympathie pour les arguments selon lesquels un amendement constitutionnel de l’État de 2012 garantissant le droit des résidents du Wyoming à prendre leurs propres décisions en matière de soins de santé était en conflit avec les interdictions.

Bien que l’avortement dans le Wyoming soit resté légal, les femmes de cet État rural se rendent souvent dans les États voisins, notamment le Colorado, pour avorter.

Mead Gruver, Associated Press