La femme qui a fondé la fête des pères était une renégat, dit son arrière-petite-fille

Vous pourriez l’appeler la mère de la fête des pères.

La regrettée Sonora Smart Dodd a lancé la célébration des papas en 1910 dans sa ville natale de Spokane, Washington. En conséquence, elle est la seule responsable de ces cadeaux annuels qui couvrent toute la gamme des cravates embarrassantes à l’aspect stupide aux peintures au doigt des enfants conçues avec tant d’amour par ces petites mains qu’elles peuvent faire pleurer même les plus grands. père stoïque.

C’est une tradition que Dodd a décidé de commencer alors qu’elle était assise dans une église de Spokane le jour de la fête des mères 1909, écoutant un sermon sur – quoi d’autre ? – Fête des mères.

« Et ça l’a mise sur écoute », a déclaré l’arrière-petite-fille de Dodd, Betsy Roddy, à l’Associated Press en 2017. « Elle s’est dit: » Eh bien, pourquoi n’y a-t-il pas de fête des pères?

Dodd et ses cinq jeunes frères, après tout, avaient été élevés par leur père après la mort de leur mère en couches en 1898.

William Jackson Smart est devenu agriculteur après avoir combattu pendant la guerre civile. Non seulement il a tenu les deux rôles parentaux, mais il l’a fait avec « leadership et amour », a toujours dit sa fille, et elle pensait qu’il devait obtenir un certain crédit.

« Alors elle a travaillé sans relâche avec le clergé local et a fait participer le YWCA, et ils ont eu leur première fête des pères à Spokane en 1910 », a déclaré Roddy, affichant une copie de The River Press de Fort Benton, Montana, qui a rendu compte de l’événement. .

DOSSIER – Betsy Roddy regarde une histoire dans l’édition du 17 août 1910 de The River Press de Fort Benton, Mont., Le 12 juin 2017, décrivant comment son arrière-grand-mère, Sonora Smart Dodd, a organisé la première fête des pères plus tôt cette année-là à Spokane, Washington. (AP Photo/John Rogers)

Bien que cette histoire ait prédit que la célébration se déroulerait dans tout le pays l’année prochaine, la fête des pères a mis du temps à se propager. À tel point que Dodd a passé les 62 années suivantes à faire pression sur tout le monde, des présidents aux détaillants, pour obtenir son soutien.

Enfin, en 1972, le président Richard Nixon a déclaré le troisième dimanche de juin une fête fédérale en l’honneur des papas. Dodd, décédée à 96 ans en 1978, avait vécu assez longtemps pour voir son rêve se réaliser.

Femme de la Renaissance, la mère de la fête des pères était peintre, poète et femme d’affaires, dirigeant un salon funéraire avec son mari tout en élevant le fils unique du couple, un futur père nommé Jack.

« Je suis très fier de cet esprit renégat qu’elle avait clairement », a déclaré Roddy, directeur marketing d’une grande entreprise de Los Angeles.

L’arrière-petite-fille de Dodd a elle-même hérité de cet esprit. Élevée à Washington, DC, elle a obtenu un baccalauréat en anglais de Penn State avant de se rendre en Europe pour plusieurs années de randonnée entre des études à l’Université Webster de Vienne, où elle a obtenu une maîtrise en commerce international.

Déménageant à Los Angeles il y a des décennies, elle a trouvé sa niche ici dans le marketing et est restée, emménageant finalement dans une maison de style Craftsman du côté ouest de la ville, où elle vit avec ses deux chiens.

Enfant unique d’un enfant unique et récemment veuve après 24 ans de mariage, Roddy n’a jamais eu d’enfant à elle. Cela lui laisse non seulement le titre d’arrière-petite-fille de la fête des pères, mais assure également qu’elle est la dernière descendante directe du créateur de la fête.

DOSSIER – Une rose repose sur une pierre tombale de Sonora Smart Dodd à Greenwood Memorial Terrace le 16 juin 1999 à Spokane, Washington. Dodd est connu comme le fondateur de la première célébration de la fête des pères en 1910. Sonora Smart Dodd a fait pression sur l’église locale et des fonctionnaires pour sa création. Dans les années qui ont suivi, la fête des pères est devenue un événement international et Dodd a vécu pour voir le président Richard Nixon la déclarer fête officielle aux États-Unis en 1972. (AP Photo/Jeff T. Green, File)

Bien qu’elle ait toujours été bien consciente de cet héritage, elle n’en a jamais parlé publiquement jusqu’à présent.

Elle a commencé à s’impliquer davantage après que MyHeritage.com, l’entreprise qui aide les gens à retracer les histoires familiales, lui ait demandé si elle connaissait l’histoire de sa famille.

Apprenant qu’elle l’a fait, MyHeritage a déterré des documents historiques sur Dodd dont Roddy dit que même elle et sa mère ignoraient l’existence. Ils envisagent éventuellement de remettre certains de leurs artefacts à un musée.

Enfant, dit Roddy, elle aimait profondément son arrière-grand-mère, lui rendait visite chaque année et chérissait les poèmes, les livres et les notes qu’elle lui avait donnés, dont un l’accueillant au monde l’année de sa naissance. Elle le garde toujours, en parfait état, dans une petite boîte chez elle.

Pourtant, enfant, dit Roddy, elle tenait la fête des pères en grande partie pour acquise, concluant la célébration élaborée, y compris la carte spéciale pour son arrière-grand-mère, était juste quelque chose que sa famille faisait. Même en tant qu’adulte, elle a généralement gardé le silence sur le fait d’être l’ultime initiée de la fête des pères, laissant à sa mère le soin de passer le mot.

Mais pas plus.

« Il est temps pour moi de prendre le relais et de le porter fièrement », dit-elle avec un sourire. « Je suis le dernier descendant direct. L’héritage est là, ce qui est un honneur.

Cette histoire a été publiée pour la première fois en 2017. Rogers a pris sa retraite de l’Associated Press en 2021.