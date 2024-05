La femme qui a été la première à guérir de la rage sans vaccin fête son 20e anniversaire

FOND du LAC, Wisconsin (WMTV/Gray News) – Une femme du Wisconsin qui a survécu à un terrible frisson avec la mort célèbre une étape importante cette année.

Il y a 20 ans, Jeanna Giese est devenue la première personne au monde à survivre à la rage sans avoir reçu le vaccin qui lui aurait sauvé la vie.

« C’est presque surréaliste de penser, tu sais, à 20 ans », a-t-elle déclaré. « Ma vie a complètement changé quand je suis tombée malade. »

En 2004, Giese avait 15 ans et habitait Fond du Lac.

Un dimanche matin, elle allait à l’église avec sa mère lorsqu’une chauve-souris a été aperçue en train de voler pendant le service.

« Il a volé vers l’arrière de l’église et l’un des huissiers l’a écrasé », a déclaré Giese.

Étant une amoureuse des animaux, Giese a demandé à sa mère si elle pouvait ramasser la chauve-souris et l’emmener dehors. Sa mère lui a donné le feu vert.

Alors qu’elle était sur le point de placer la chauve-souris dans un arbre, elle a déclaré que cela l’avait mordue et avait changé sa vie pour toujours.

« Il a réussi à s’étirer et à me mordre au doigt et ça m’a fait mal », a-t-elle déclaré. « On me demande toujours : « Est-ce que ça fait mal ? L’as-tu ressenti ? Ouais, je l’ai senti. Ça faisait très mal.

Giese a déclaré qu’elle avait retiré le croc de la chauve-souris de son index gauche.

La marque laissée par la morsure était presque microscopique. Elle a dit qu’elle ne saignait pas à ce moment-là car il n’y avait pas de plaie ouverte.

Giese et sa mère ont nettoyé le doigt mordu avec du peroxyde d’hydrogène et ont continué leur vie.

Environ trois semaines plus tard, Giese a commencé à se sentir extrêmement léthargique et nauséeuse.

« Je me suis réveillée et je ne pouvais pas sortir du lit, mon visage était rouge, je pouvais à peine bouger », a-t-elle déclaré.

Les parents de Giese l’ont emmenée à l’hôpital Sainte-Agnès de Fond du Lac.

Une fois sur place, les médecins l’ont testée pour la méningite et la maladie de Lyme, entre autres maladies. Tous les tests se sont révélés négatifs.

Les médecins ne comprenaient pas pourquoi Giese était si malade. Alors que l’état de Giese continuait de s’aggraver, la décision a été prise de la transférer à l’hôpital pour enfants du Wisconsin à Wauwatosa.

Le Dr Rodney Willoughby, pédiatre spécialisé dans les maladies infectieuses, a déclaré qu’il était tout nouveau à l’hôpital pour enfants lorsque Giese est devenu son patient.

« C’était en fait la deuxième fois que j’étais de garde ici. Je ne connaissais personne », a-t-il déclaré.

Le Dr Willoughby a envoyé des échantillons de Giese aux Centers for Disease Control de Géorgie, où le diagnostic a été confirmé. Giese avait la rage.

« Eh bien, je pensais qu’elle allait mourir », a déclaré Willoughby. « C’est ce qu’ils ont tous fait. À l’époque, mes connaissances sur la rage étaient telles qu’il n’y avait pas grand-chose à faire. C’est vraiment mortel à 100 %.

Willoughby a déclaré qu’il était alors trop tard pour administrer le vaccin antirabique qui pourrait sauver des vies.

« Le vaccin classique et conventionnel contre la rage n’a jamais échoué depuis son introduction aux États-Unis dans les années 1970 », a-t-il déclaré. « C’est probablement notre vaccin le plus efficace et le plus efficace, même si, heureusement, nous n’avons pas besoin de l’utiliser souvent. »

À ce stade, les médecins se trouvent à la croisée des chemins. Giese a déclaré que les médecins avaient dit à ses parents qu’elle mourrait à l’hôpital ou qu’ils pourraient la ramener à la maison pour qu’elle puisse y mourir.

Cependant, Willoughby n’était pas encore prêt à abandonner. Il a décidé d’essayer quelque chose d’expérimental.

« Chaque fois que vous improvisez, les chances sont contre vous, donc vous vous inquiétez toujours », a-t-il déclaré.

Willoughby a décidé de mettre Giese dans un coma médicalement provoqué, une décision jamais tentée auparavant avec un patient souffrant de la rage.

« Il a en quelque sorte eu l’idée de me mettre dans le coma pour séparer mon cerveau et mon corps et laisser mon propre système immunitaire combattre le virus », a déclaré Giese.

Willoughby a déclaré qu’il a eu l’idée de ce concept parce que la rage tue généralement les patients en provoquant une surstimulation du cerveau et du cœur, ce qui finit par l’arrêter.

« Donc, l’idée que nous pourrions simplement supprimer le cerveau pour qu’il ne puisse pas travailler aussi dur et pour qu’il n’empêche pas le corps de vivre, cela semblait être une idée raisonnable et semblait presque trop évidente », a déclaré Willoughby.

Pendant les 14 jours suivants, Giese resta dans le coma.

« Ils ne savaient pas si je me réveillais, si j’allais être moi-même, un légume ou quoi que ce soit », a-t-elle déclaré.

Cependant, Giese commença lentement à se réveiller.

« Il (Willoughby) a dit : ‘Regarde ta mère’, et j’ai bougé mes yeux et c’est à ce moment-là qu’ils se sont dit : ‘Elle est là-dedans' », a déclaré Giese.

Giese a finalement commencé à bouger les bras et a tenté de parler.

« J’étais un nouveau-né à l’âge de 15 ans. Je ne pouvais rien faire », a-t-elle déclaré.

Mais Willoughby a déclaré que des progrès avaient été réalisés.

«Nous ne savions pas comment elle allait s’en sortir. Nous n’avions aucune idée des complications », a-t-il déclaré.

Au cours des semaines et des mois suivants, Giese a lentement commencé à reprendre le contrôle de sa vie. Elle a réappris à marcher et a suivi une thérapie physique, professionnelle et orthophonique intense.

« Le chemin vers la guérison a été très long et douloureux. Je n’abandonne pas. Je suppose que c’est un entêtement personnel », a déclaré Giese.

Giese est désormais connue dans le monde entier comme une merveille médicale. Elle est la première personne enregistrée à avoir survécu à la rage sans avoir été vaccinée.

Elle a été largement couverte par les médias locaux, notamment lorsqu’elle a obtenu son diplôme d’études secondaires et lorsqu’elle est devenue mère.

Giese est aujourd’hui mère de trois enfants et travaille au Musée des Enfants de Fond du Lac.

«J’ai toujours voulu être maman et maintenant je le suis et c’est tout simplement fantastique. J’aime tellement mes enfants », a-t-elle déclaré.

Selon Willoughby, il n’y a que 45 survivants connus de la rage. Il a déclaré que 18 de ces survivants ont vaincu le virus grâce à ce qu’on appelle désormais le « Protocole de Milwaukee ».

« Elle a fait tout ce que vous vouliez pour n’importe lequel de vos patients, donc c’est tout simplement un délice total », a déclaré Willoughby.

Des années plus tard, Giese est toujours une amoureuse des animaux, étendant même sa compassion aux chauves-souris.

« Beaucoup de gens sont étonnés que j’aime réellement les chauves-souris », a déclaré Giese.

Les cas de rage aux États-Unis sont assez rares.

Selon le CDC, cela pourrait être dû au « succès des programmes de vaccination et de contrôle des animaux ainsi qu’à la surveillance et aux tests de santé publique ».

