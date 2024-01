La femme qui a comploté le meurtre de sa mère à Bali écope de 26 ans de prison aux États-Unis

Une autopsie a révélé que la cause du décès de Mme Von Wiese était due à la force des coups contondants, qui lui ont fracturé l’os nasal et la mâchoire, selon des documents judiciaires.

M. Schaefer a été condamné à 18 ans de prison et est toujours en prison en Indonésie.

Les procureurs ont déclaré dans la note de condamnation que Mme Von Wiese craignait que Mme Mack ne la tue un jour, et que les rapports de police détaillaient l’historique des épisodes au cours desquels Mme Mack avait attaqué sa mère. Mme Mack et M. Schaefer avaient été « extrêmement calculateurs à propos du meurtre » et avaient prévu de recevoir de l’argent de la succession de Mme Von Wiese après sa mort, selon des documents judiciaires.

“Le fait que Mack soit la personne responsable de la planification et de l’exécution du meurtre de sa propre mère, et son absence de remords, y compris ses efforts considérables pour dissimuler son crime, sont terrifiants et indiquent que Mack est toujours capable de commettre les actes les plus odieux. agit lorsqu’elle estime que cela est dans son intérêt », ont écrit les procureurs. “Mack est dépourvu d’empathie et de remords.”