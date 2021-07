La femme qui a capturé « Jaws », puis a travaillé pour réparer les dégâts

Il est rapidement devenu évident que les Taylors luttaient contre deux parties réticentes : le requin et le cascadeur professionnel, Carl Rizzo, qui ne savait pas plonger et a paniqué d’être descendu dans la cage. Alors qu’il pataugeait sur le pont du bateau, le requin s’est approché, s’est emmêlé dans les câbles soutenant la cage et a finalement arraché le conteneur vide du treuil, l’envoyant s’effondrer dans les profondeurs.

Plongeurs qualifiés et bien connus dans leur pays d’origine, le couple australien Ron et Valerie Taylor est parti capturer les images qui seraient utilisées dans la scène culminante de 1975 dans lequel Hooper de Richard Dreyfuss, apparemment en sécurité dans une cage à requins, affronte le monstre terrorisant les baigneurs.

Le travail de Valerie sur « Jaws » n’est qu’un chapitre de sa vie incroyable, qui l’a vue passer de chasseuse sous-marine mortelle à cinéaste et pionnière de l’environnement. « Elle était comme un super-héros Marvel pour moi », a déclaré la productrice australienne Bettina Dalton. « Elle a tout influencé dans ma carrière et ma passion pour le monde naturel. »

Ron a filmé le tout sous l’eau, tandis que Valérie a attrapé une caméra sur le navire et a tourné au-dessus. Spielberg était tellement amoureux des images de la tournure inattendue des événements qu’il a fait réécrire le script pour l’adapter, modifiant le destin de Hooper d’appât de requin à survivant alors que l’animal se débattait au-dessus de sa tête.

Née en Australie et élevée principalement en Nouvelle-Zélande, Valerie, aujourd’hui âgée de 85 ans, a grandi dans la pauvreté. Elle a été hospitalisée pour la polio à l’âge de 12 ans et forcée d’abandonner l’école alors qu’elle réapprenait à marcher. Elle a commencé à travailler comme dessinatrice de bandes dessinées, puis s’est essayée au théâtre, mais détestait être attachée au même endroit tous les jours.

Cette révérence a conduit Dalton à faire équipe avec la réalisatrice Sally Aitken pour le documentaire National Geographic « Playing With Sharks », qui suit la carrière de Taylor et est maintenant disponible sur Disney +.

« J’ai eu une bonne mère. Elle a dit, fais ce que tu veux. Essayez ce que vous aimez. Cela ne peut pas vous faire de mal et vous apprendrez », m’a dit avec insistance Valérie, ses boucles d’oreilles tendance se balançant sous ses cheveux argentés. Cependant, lorsqu’elle a commencé à plonger et à faire de la chasse sous-marine professionnellement, sa mère était «horrifiée». Valérie a ajouté : « J’étais supposé se marier et avoir des enfants.

Elle a finalement épousé Ron, un autre champion de chasse sous-marine qui était également doué avec une caméra sous-marine, et ils ont commencé à réaliser ensemble des films documentant la vie marine. Valerie, avec son look glamour de « Bond girl », est devenue le point central car ils pourraient rapporter plus d’argent si elle apparaissait à l’écran. Ils étaient ensemble jusqu’à ce que Ron décède d’une leucémie en 2012.

« Voici cet incroyable personnage de devant de la maison, et voici un incroyable assistant technique », a déclaré Aitken. « Ensemble, ils ont réalisé que c’était une combinaison gagnante. »

Non seulement Valérie avait une présence magnétique devant la caméra, mais elle avait une rare capacité à se connecter avec les animaux, y compris les requins menaçants, qui étaient alors peu compris.

« Ils ont tous des personnalités différentes. Certains sont timides, certains sont des intimidateurs, certains sont courageux », a déclaré Valérie. « Quand vous apprenez à connaître un banc de requins, vous apprenez à les connaître en tant qu’individus. »