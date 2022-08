La femme morte de Bella Coola transportée à la morgue à l’arrière d’un camion de police

Le manque d’ambulanciers paramédicaux de BC Ambulance a obligé la GRC de Bella Coola à transporter une femme décédée dans un sac mortuaire à l’arrière de leur camionnette à l’hôpital, le 23 juillet, a déclaré Samuel Schooner, chef de la nation Nuxalk.

La goélette qui a parlé à Black Press Media le 15 août des problèmes de personnel ambulancier, a déclaré que les ambulances étant à plus de deux heures de route, les agents de la GRC ont répondu à l’appel médical où la femme de 52 ans était en arrêt cardiaque.

Les agents ont pratiqué la RCR pendant plus d’une heure avant qu’un médecin des services ambulanciers de la Colombie-Britannique, au téléphone, ne déclare sa mort.

Une fois la déclaration de décès faite, les policiers devaient alors se procurer un sac mortuaire auprès de l’hôpital Bella Coola pour transporter le corps à l’arrière d’un véhicule de police jusqu’à la morgue.

Au moment de l’urgence, il n’y avait pas d’ambulanciers paramédicaux en service à Bella Coola. L’ambulance la plus proche se trouvait à Anahim Lake, qui, selon Google Maps, est à une heure et 43 minutes. Cependant, Schooner a déclaré qu’il fallait plus de temps pour voyager entre les deux endroits.

“Deux heures si nous avons de la chance, selon les conditions de la route.”

Le chef a expliqué que les lacunes dans les services paramédicaux sont un problème constant dans la communauté depuis que les services de santé d’urgence de la Colombie-Britannique (BCEHS) ont mis en place un nouveau modèle de dotation en personnel l’automne dernier.

« Nous sommes passés de quelque chose qui fonctionnait à quelque chose qui ne fonctionnait pas et je veux savoir à quel prix. Nous savons maintenant que des décès potentiels sont survenus à cause de cela. C’est un coût que nous ne récupérerons jamais.

La femme décédée était membre de la nation Nuxalk. Schooner a déclaré qu’il était parfois frustrant d’être un leader, car il défendait et posait les bonnes questions, mais il ne savait pas quoi faire d’autre.

“Nous avons beaucoup de gens dans la vallée qui ne sont pas en très bonne santé et ce n’est qu’une question de temps avant que nous ne soyons à nouveau touchés”, a déclaré Schooner.

Selon un document rédigé par le BCEHS en octobre 2021, qui peut être consulté en ligne, le nouveau modèle, qu’ils appellent « sur appel programmé », visait à améliorer la cohérence de la couverture d’urgence pour les communautés rurales et éloignées en finançant des services permanents et complets. postes horaires.

Il a remplacé un modèle «sur appel» qui reposait sur la disponibilité d’ambulanciers paramédicaux pour contourner d’autres engagements sans garantie de salaire régulier, indique le document.

Schooner a dit qu’il a une copie de l’horaire des ambulances d’août et quand il le regarde, 10 jours sont complètement vides, ce qui lui indique qu’il n’y a personne en service paramédical, alors qu’il y a d’autres jours avec un seul ambulancier inscrit sur le calendrier.

Le sergent Trevor Romanchych était l’un des agents de la GRC qui ont répondu à l’appel le 23 juillet.

“Malheureusement, cela arrive parfois avec toutes les petites communautés, pas seulement ici”, a-t-il déclaré, faisant référence à l’envoi de la GRC à la place des ambulanciers paramédicaux.

« Tous les services d’urgence, y compris les hôpitaux, peinent à pourvoir des postes. Ce n’est pas seulement BC Ambulance, c’est toutes les agences à tous les niveaux, c’est juste le jour et l’âge, malheureusement… Nous avons de bonnes relations avec nos ambulanciers paramédicaux locaux ici. Ils ont également droit à leurs jours de congé », a-t-il déclaré.

Médias de la presse noire a contacté BCEHS pour commentaires et n’a reçu aucune réponse au moment de la publication.

Kaitlyn Bailey | Journaliste de l’Initiative locale de journalisme