La femme Messi étreinte dans une vidéo virale après la victoire de la Coupe du Monde de la FIFA n’était pas sa mère

Lionel Messi a mené l’Argentine à une victoire emblématique sur la France lors de la finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2022, la star française Kylian Mbappe devenant un adversaire digne qui a réussi un superbe triplé qui a finalement été vain. Messi a remporté le Ballon d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA pour la deuxième fois et de nombreux internautes ont déclaré que le débat sur le GOAT était enfin réglé. Au milieu de cela, un moment émotionnel a commencé à devenir viral, prétendant montrer un câlin entre Messi et sa mère Celia Maria Cuccittini dans les instants qui ont suivi la victoire de l’Argentine.

Cependant, un examen plus approfondi révèle que la femme que Messi a étreinte n’était pas sa mère. Selon une vérification des faits par The Quint, Cuccittini ne portait pas le maillot que la femme dans la vidéo virale portait. Les couleurs de cheveux et le tatouage des bras des deux femmes ne correspondaient pas non plus.

Plusieurs utilisateurs de Twitter ont également affirmé qu’il s’agissait d’Adriana Aguero, ancienne footballeuse et amie proche de Messi, Kun Aguero. Il n’a pas été possible de conclure si c’était vraiment elle.

en fait c’est la mère de kun (kun est connu comme son meilleur ami depuis des lustres, soit dit en passant), et ils ont fait l’erreur parce qu’elle était derrière lui. Nous connaissons nos joueurs et leurs familles, détendez-vous.— Angie (@AngieSancchez) 19 décembre 2022

Messi a connu une campagne de Coupe du monde mémorable au Qatar en marquant 7 buts et en fournissant trois passes décisives pour illuminer le tournoi et relancer la campagne de l’Argentine après sa défaite choc lors du premier match contre l’Arabie saoudite.

Le dernier match s’est déroulé sur une séance de tirs au but où Emiliano Martinez a réussi à sauver le tir de Kingsley Coman, tandis qu’Aurélien Tchouaméni a raté la cible alors que l’Argentine battait la France 4-2 alors que le match se terminait 3-3 après la prolongation. En fait, Mbappe a battu Messi pour remporter le soulier d’or du tournoi pour sa performance emblématique.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici