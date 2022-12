La femme la plus riche d’Australie donne un bonus de Rs 82 Lakh à 10 employés

Une patronne a récemment surpris ses employés en leur offrant une grosse prime. Elle a annoncé donner 82 lakh à ses 10 employés comme prime de Noël. Ça fait rêver, non ? Le patron a convoqué une réunion d’urgence dans le bureau et a pris les noms de 10 employés sélectionnés et les a surpris en leur donnant une prime de Noël de Rs 82 lakhs. Les employés ont été agréablement surpris par le geste.

À une époque où les gens ont perdu des emplois et de bons salaires en raison de la longue pandémie, une femme patronne a surpris ses employés en leur donnant une énorme prime. Maintenant, la générosité du patron est devenue le sujet de conversation de la ville. Au début, les employés étaient étonnés lorsque le patron convoquait une réunion d’urgence.

Selon News Corp Australia, le nom de la patronne est Gina Rinehart. Cette entreprise a été fondée par son père.

Cependant, Gina a récemment annoncé un bonus de 100 000 $ lors de la réunion. Plus tôt, Rinehart a dit aux employés de la société Roy Hill de se préparer à une annonce importante. Habituellement, lorsque le patron organise de telles réunions, les employés ont peur.

Mais ici, la patronne les a rendus riches. La liste de ces 10 comprend également le nom d’un employé, qui n’a rejoint l’entreprise que pour 3 mois. Le magnat des mines Rinehart est un milliardaire. Elle a un actif total de 34 milliards.

L’année dernière, son entreprise a réalisé un bénéfice de plus de Rs 190 milliards. Pour cela, Rinehart a remercié les employés de Roy Hill pour une autre excellente année et a déclaré que l’Australie dans son ensemble a bénéficié de la bonne performance de son entreprise.

