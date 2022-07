La femme la plus riche d’Asie perd la moitié de sa fortune de 20 milliards de livres sterling en six mois alors que l’économie chinoise s’effondre

La femme la plus riche d’ASIE a perdu plus de la moitié de sa fortune de 20 milliards de livres sterling en seulement six mois alors que l’économie chinoise continue de s’effondrer.

Yang Huiyan, actionnaire majoritaire du géant chinois de l’immobilier Country Garden, a subi un coup spectaculaire alors que le marché immobilier du pays s’effondre.

La valeur nette de la femme d’affaires a diminué de plus de 52% pour atteindre 9,3 milliards de livres sterling, selon l’indice Bloomberg Billionaires.

Ses finances sont allées de mal en pis mercredi lorsque les actions de ses sociétés basées dans le Guangdong ont chuté de 15 %.

Le cours de l’action a chuté après que Country Garden, le plus grand développeur chinois en termes de ventes, a annoncé qu’il vendait des actions à prix réduit pour lever des fonds.

Yang a hérité de sa richesse exorbitante en 2005 lorsque son père – le fondateur de l’entreprise Yang Guoqiang – lui a transféré ses actions, selon les médias officiels.

La femme de 40 ans a remporté le titre de femme la plus riche d’Asie deux ans plus tard après l’introduction en bourse du développeur à Hong Kong.

Mais elle s’accroche maintenant désespérément à sa couronne – avec le magnat des fibres chimiques Fan Hongwei sur ses talons, avec une valeur nette de 9,2 milliards de livres sterling jeudi.

Les magnats de l’immobilier ont été secoués par l’escalade de la crise hypothécaire en Chine, après que les autorités ont lancé une campagne de répression contre l’endettement excessif dans le secteur en 2020.

Les chasseurs de maisons furieux, frustrés par le retard de la construction et les retards, ont commencé à retenir les paiements hypothécaires pour les propriétés vendues avant leur achèvement.

La chute des prix de l’immobilier et la baisse de la demande ont également contribué à former la tempête parfaite pour de graves problèmes économiques.

Les poids lourds tels que les groupes immobiliers Evergrande et Sunac croulent sous les dettes, les obligeant à renégocier avec les créanciers.

Les entreprises à court de liquidités tentent désormais fébrilement de se sortir de la situation tout en vacillant au bord de la faillite.

Mais Country Garden a réussi à persévérer tout au long de la crise, laissant leurs projets inachevés en grande partie intacts.

Pourtant, la décision de Yang de lever 283 millions de livres sterling par le biais d’une vente d’actions – en partie pour payer des dettes – aurait effrayé les investisseurs.

Dans un dossier déposé auprès de la bourse de Hong Kong, la société a déclaré que les flux de trésorerie seraient utilisés pour “refinancer la dette offshore existante, le fonds de roulement général et à des fins de développement futur”.

Le régulateur bancaire chinois a exhorté les prêteurs à soutenir le secteur immobilier et à répondre aux “besoins de financement raisonnables” des entreprises.

Les analystes et les décideurs politiques ont déjà fait craindre une contagion financière, qui pourrait paralyser la deuxième économie mondiale.

Ils craignent que l’industrie ne soit coincée dans un “cercle vicieux” qui découragera la confiance des consommateurs, après les chiffres de croissance lamentables du T2.

Les statistiques trimestrielles sont les pires que le pays ait connues depuis le début de la pandémie de coronavirus.

Le pays dépend du secteur immobilier pour produire environ 18 à 30 % de son PIB, ce qui signifie qu’il contribue à stimuler la croissance.

Mais un rapport de S&P Global Ratings estime que les ventes de propriétés à travers le pays pourraient chuter d’un tiers cette année en raison des inquiétudes des consommateurs.

