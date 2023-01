La femme la plus recherchée du FBI envoie un signal depuis sa cachette

Après des années de silence, Ruja Ignatova, fraudeuse présumée de la cryptographie, a mis en vente son appartement de luxe à Londres

Ruja Ignatova, accusée par les États-Unis d’avoir arnaqué des investisseurs de plus de 4 milliards de dollars, a récemment attaché son nom à une propriété de luxe mise en vente à Londres. Le dépôt légal est le premier signe de vie de la ressortissante allemande depuis qu’elle a disparu sans laisser de trace il y a plus de cinq ans.

Les avocats représentant Ignatova ont revendiqué l’appartement de quatre chambres la semaine dernière, a rapporté iNews jeudi. La propriété était auparavant enregistrée auprès d’une société anonyme enregistrée à Guernesey, mais il a été découvert qu’elle appartenait à Ignatova par des journalistes de la BBC en 2021.

L’appartement a été mis en vente la semaine dernière au prix de 11 millions de livres sterling (13,6 millions de dollars) et a été décrit par la maison de vente aux enchères Knight Frank comme un “impressionnant penthouse de quatre chambres.” Cependant, depuis dimanche, il a apparemment été retiré de la vente, selon plusieurs sites Web immobiliers britanniques.

Lire la suite Les dirigeants de FTX plaident coupables à des accusations de fraude

Ignatova, connue dans les médias sous le nom de “Cryptoqueen”, est la fondatrice de OneCoin, un stratagème de Ponzi qui vendait des jetons sans valeur que les acheteurs découvriraient plus tard qu’ils ne pouvaient pas encaisser pour de l’argent réel. Les investisseurs se sont vu promettre des jetons supplémentaires s’ils recrutaient plus d’investisseurs, et le système pyramidal a gonflé jusqu’à ce que son entreprise ait “escroqué des victimes sur plus de 4 milliards de dollars”, selon le FBI.

Alors que les investisseurs s’impatientent et qu’un service d’échange promis depuis longtemps ne se concrétise pas, elle a programmé un discours à Lisbonne en octobre 2017, au cours duquel elle a promis de leur dire quand ils pourraient enfin vendre leurs jetons. Ignatova ne s’est jamais présentée et le FBI déclare que son dernier mouvement connu était de prendre un vol de Bulgarie – où elle est née – vers la capitale grecque d’Athènes ce mois-là.

Un tribunal de New York a émis un mandat d’arrêt contre Ignatova en octobre 2017, et elle a été accusée en 2018 de fraude électronique, de blanchiment d’argent, de fraude en valeurs mobilières et de complot. Elle est actuellement la seule femme sur la liste des dix fugitifs les plus recherchés du FBI, et l’agence offre une récompense de 100 000 $ pour les informations menant à son arrestation.

La revendication d’Ignatova sur l’appartement est “l’un des développements les plus intéressants de l’histoire”, Jamie Bartlett, qui anime un podcast sur la saga Onecoin, a déclaré à iNews. “Cela suggère qu’elle est toujours en vie, et il y a des documents quelque part qui contiennent des indices vitaux sur ses allées et venues récentes.”