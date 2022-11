La femme la plus rapide du marathon de New York de cette année est israélienne

Salpeter a depuis représenté Israël dans les grands marathons et compétitions d’athlétisme à travers le monde. Elle a représenté Israël aux Jeux olympiques de 2016, mais elle a abandonné la course en raison de problèmes d’épaule dus à l’allaitement. Elle a remporté le 10 000 mètres aux Championnats d’Europe en 2018 et a remporté le marathon de Florence la même année. Elle a remporté le marathon de Prague en 2019 et était dans le peloton de tête du marathon olympique au Japon l’été dernier avec moins de cinq kilomètres à parcourir mais a reculé car elle souffrait de crampes menstruelles. (“Vous êtes une femme, vous comprenez”, a-t-elle dit à un journaliste, écarquillant les yeux pour souligner la douleur.)

L’acceptation n’a cependant pas toujours été facile. Bien qu’elle ait refusé de s’adresser directement au racisme en Israël, Salpeter n’a pas toujours ressenti un soutien universel en tant qu’immigrante d’Afrique de l’Est. Mais quand elle gagne, elle le dit clairement : c’est une star.

“Les gens me disent:” Vous nous inspirez, vous nous rendez fiers “, ce qui me motive vraiment beaucoup”, a déclaré Salpeter. « Je veux inspirer la jeune génération en Israël. Courir comme ça, c’est possible.