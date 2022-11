La femme la plus grande du monde prend son premier vol en avion après que la compagnie aérienne supprime 6 sièges en classe économique pour rendre cela possible

La femme la plus grande du monde a pu prendre son premier vol après qu’une compagnie aérienne lui ait retiré six sièges.

Rumeysa Gelgi, qui mesure 2,1 mètres, s’est envolée d’Istanbul, en Turquie, pour San Francisco.

Turkish Airlines a modifié un avion pour permettre à Gelgi de s’allonger sur une civière pour le vol de 13 heures.

Rumeysa Gelgi, qui mesure 2,1 mètres, a été nommée l’année dernière la femme la plus grande du monde par Guinness World Records.

Turkish Airlines a adapté l’un de ses avions pour lui permettre de se rendre à San Francisco en septembre, supprimant six sièges et les remplaçant par une civière spéciale pour qu’elle puisse voyager sur le vol de 13 heures, CourrierEn ligne signalé.

Gelgi, 24 ans, n’avait jamais pu voyager dans un avion auparavant en raison de sa stature, causée par une maladie appelée syndrome de Weaver qui provoque une prolifération osseuse, entre autres. Même enfant, elle était trop grande pour tenir dans des sièges d’avion, selon le point de vente.

Elle utilise généralement un fauteuil roulant ou une marchette pour se déplacer en raison de son état.

Gelgi a partagé une série d’images d’elle-même pendant le voyage sur Instagram et a déclaré que c’était “un voyage sans faille du début à la fin”.

“C’était mon premier vol, mais ce ne sera certainement pas le dernier. À partir de maintenant, je serai très honoré et heureux de voler dans différentes parties du monde avec @turkishairlines. Un merci sincère à chaque personne impliquée dans mon voyage”, a-t-elle écrit.

Gelgi est allée en Californie pour passer du temps à faire avancer sa carrière dans le développement de logiciels et à travailler avec Guinness World Records, selon MailOnline.

Gelgi a remporté son premier record du monde Guinness en 2014, lorsqu’elle a été reconnue comme l’adolescente vivante la plus grande du monde avant de devenir officiellement la femme la plus grande du monde en 2021.

Elle aussi détient le record pour être la femme avec les mains les plus grandes, le doigt le plus long et le dos le plus long du monde.