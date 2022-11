La femme la plus grande du monde prend son premier vol après que la compagnie aérienne supprime 6 sièges

Turkish Airlines a supprimé six sièges en classe économique pour accueillir la femme la plus grande du monde, Rumeysa Gelgi, pour son premier vol. Elle mesure 7 pieds 0,7 pouces. Rumeysa a également été nommée la plus grande femme vivante par le Guinness World Record plus tôt cette année. Selon les rapports de MailOnline, la compagnie aérienne a retiré les sièges du vol d’Istanbul à San Francisco et les a remplacés par une civière pour que Rumesya puisse s’allonger et voyager sur le vol de 13 heures. Rumeysa est atteinte du syndrome de Weaver, une maladie génétique rare qui entraîne une croissance rapide. Le jeune homme de 25 ans utilise une marchette ou un fauteuil roulant pour se déplacer.

Pour partager sa première expérience sur un vol, Rumeysa a déposé une flopée de photos de son voyage. Dans la dernière diapositive, elle a partagé un aperçu de l’aéroport où on peut la voir prendre une pose pour la caméra. En plus du message qu’elle a écrit, “Un voyage sans faille du début à la fin. Il y a tellement de gens que je dois remercier. » Suite à cela, elle a mentionné : « C’était mon premier vol, mais ce ne sera certainement pas le dernier. A partir de maintenant, je serai très honoré et heureux de voler vers différentes parties du monde avec Turkish Airlines. Un grand merci à toutes les personnes impliquées dans mon parcours. Avec amour.”

Les internautes ont également partagé leurs points de vue. Un utilisateur d’Instagram a écrit: «J’espère que vous avez apprécié votre voyage, belle dame. Tu es tellement génial!” Un autre utilisateur a commenté : “J’espère vraiment que vous avez apprécié votre voyage, c’est une vue magnifique là-haut !” Un troisième utilisateur a écrit: «Vous êtes adorable. Je suis tellement content que tu aies fait ce trajet.

Rumeysa a été reconnue pour la première fois par Guinness World Record en 2014 pour le titre d’adolescent vivant le plus grand du monde.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici