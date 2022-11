La femme la plus grande du monde prend son premier vol après que la compagnie aérienne a fait de gros aménagements

La femme la plus grande du monde a pu effectuer son premier voyage en avion après qu’une compagnie aérienne lui ait retiré six sièges.

“C’était mon premier vol, mais ce ne sera certainement pas le dernier. À partir de maintenant, je serai très honoré et heureux de voler dans différentes parties du monde avec @turkishairlines. Un merci sincère à chaque personne impliquée dans mon voyage”, a écrit Rumeysa Gelgi sur Instagram à propos de son vol sur Turkish Airlines.

La femme turque, qui mesure 7 pieds et 0,7 pouces, n’avait jamais volé avant son trajet en septembre d’Istanbul à San Francisco. Photos postées sur elle Compte Instagram a montré comment la compagnie aérienne a retiré six sièges pour faire place à une civière sur laquelle Gelgi s’est allongé pendant le vol.

La jeune femme de 25 ans prévoit de passer les six prochains mois aux États-Unis et a documenté son séjour en Californie sur son compte Instagram.

L’HOMME LE PLUS GRAND DU MONDE RENCONTRE L’UN DES HOMMES LES PLUS PETITS DU MONDE

Gelgi a décroché le titre Guinness World Records de la femme vivante la plus grande en 2021 après avoir été re-mesurée. Elle souffre d’une maladie appelée syndrome de Weaver, qui provoque une croissance rapide et plus importante des os que la normale.

IGOR VOVKOVINSKIY, L’HOMME LE PLUS GRAND DES ÉTATS-UNIS, MEURT AU MINNESOTA

Guinness World Records a noté l’année dernière que Gelgi s’appuie sur un fauteuil roulant pour se déplacer, mais peut parcourir de courtes distances avec l’aide d’un déambulateur.

IL A 16 ANS ET IL EST GIGANT : RENCONTREZ L’ADOLESCENT LE PLUS GRAND DU MONDE

Elle avait déjà reçu la distinction d’être l’adolescente la plus grande du monde en 2014, à l’âge de 18 ans, et d’avoir le doigt le plus long sur une femme vivante à 4,4 pouces plus tôt cette année, ainsi que le plus long dos sur une femme vivante à 23,58 pouces. .

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

L’homme vivant le plus grand, Sultan Kösen, est également originaire de Turquie et mesure 8 pieds 2,82 pouces.