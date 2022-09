La femme la plus grande du monde, 25 ans, qui mesure plus de 7 pieds de haut bat trois nouveaux records en disant “J’aime être différente”

LA femme la plus grande du monde qui mesure plus de 7 pieds a battu trois nouveaux records et a déclaré qu’elle “aime être différente”.

Rumeysa Gelgi, 25 ans, mesure incroyablement 7 pieds et 0,7 pouces et souffre d’une maladie génétique rare appelée syndrome de Weaver, qui la fait grandir.

Rumeysa Gelgi, 25 ans, a battu trois records du monde Guinness Crédit : (C) 2021 Guinness World Records Limited

Le grand Turc mesure 7 pieds et 0,7 pouces de haut Crédit : PA

La sympathique géante a déjà vu son nom figurer dans le livre des records, notamment pour être la plus grande adolescente vivante.

En février, il a été confirmé que Gelgi détenait deux autres records, notamment l’enregistrement du doigt le plus long sur une femme vivante à 4,40 pouces et le plus long dos sur une femme vivante à 23,58 pouces, selon le Guinness World Records.

Elle a également les plus grandes mains féminines avec sa droite mesurant 9,81 pouces et sa gauche à 9,55 pouces.

Gelgi a dit qu’elle était enhardie par sa haute stature, pour laquelle elle se fait régulièrement taquiner.

Le grand Turc affirme que l’intimidation a fait d’elle une personne plus forte.

La jeune femme de 25 ans s’est tournée vers l’éducation des gens sur son état dans l’espoir de sensibiliser les gens.

“J’aime être différente des autres”, a-t-elle déclaré.

Elle a dit que sa taille “me permet d’accéder facilement aux endroits en hauteur, et regarder les gens d’en haut n’est pas une mauvaise chose non plus!”

Elle publie régulièrement sur son état de santé sur Instagram.

“Je suis née avec une extrême singularité physique”, a-t-elle écrit un jour.

“(Je) voulais qu’ils soient reconnus et célébrés autant que possible, dans l’espoir d’inspirer et d’encourager les autres avec des différences visibles à faire la même chose et à être eux-mêmes.”

En raison de sa maladie rare, Gelgi souffre d’une mobilité réduite et a du mal à se stabiliser lorsqu’elle marche. Elle éprouve également des difficultés à avaler et à respirer.

Le jeune homme déterminé de 25 ans utilise un fauteuil roulant pour se déplacer et une marchette pour de courtes périodes.

Cela survient alors que l’homme le plus grand du monde s’est rendu à Moscou dans le but de trouver une nouvelle épouse qui puisse “l’adorer pour toujours”.

Sultan Kosen, également de Turquie, est dans le Guinness World Records pour sa taille et domine le reste d’entre nous à une hauteur énorme de 8 pieds 3 pouces.

Il avait précédemment révélé qu’en tant que jeune, il avait une tumeur affectant sa glande pituitaire qui le faisait souffrir de gigantisme et d’acromégalie.

Et bien que l’admettre lui ait parfois causé des difficultés et de l’inconfort, y compris des défis posés par ses mains et ses pieds énormes, il s’est finalement habitué à être si grand.

Cependant, aujourd’hui âgé de 39 ans, l’un de ses plus grands défis à ce jour a été sa vie amoureuse.

En 2013, Kosen a épousé la Syrienne Merve Dibo de 5 pieds 9 pouces – qui avait environ 10 ans de moins que lui.

Mais lors des entretiens, il a suggéré qu’ils avaient du mal à communiquer, car il parlait turc alors que sa femme ne parlait que l’arabe.

Le mariage a duré plusieurs années jusqu’à ce qu’un récent divorce rende le gentil géant célibataire.

Mais, l’année dernière, Kosen a révélé que sa quête de l’amour l’avait amené à Moscou car “la femme russe amoureuse adorera son homme pour toujours”.

Il a dit avoir entendu dire que les femmes russes possédaient une “beauté incroyable” et une “âme aimante” et a décidé qu’il voulait une épouse pour qui il pourrait partager des enfants.

S’exprimant dans l’émission russe Let Them Speak, Kosen a suggéré que la promesse de sécurité financière ferait de lui une proposition attrayante pour les amoureux potentiels.

“Ça devrait être facile. Je peux bien subvenir aux besoins et je n’ai pas besoin d’argent », a-t-il déclaré à la chaîne du réseau.

« Je voudrais ramener ma femme en Turquie. Je vis dans un lieu historique, au sud-est, mais assez loin de la mer.”

Il a ajouté : « J’ai entendu dire que les femmes russes aiment les hommes chauds et polis. Ça devrait être facile!”

Gelgi utilise les médias sociaux pour faire connaître sa maladie génétique rare Crédit : Getty – Contributeur