La femme la plus âgée du monde née en 1900 célèbre son 123e anniversaire en attribuant une longue vie à un régime alimentaire unique

La femme la plus âgée du monde déclarée par les autorités brésiliennes a partagé son secret pour vivre 123 ans et compter.

Amantina dos Santos Duvirgem, née le 22 juin 1900, fêtera son anniversaire dans quelques jours et deviendra peut-être la personne vivante la plus âgée de tous les temps.

Amantina, également connue sous le nom de Dona Júlia, ne parle pas, mais se maintient certainement forte grâce à son régime alimentaire unique.

Ses plats préférés sont les œufs durs et le Bolo de Polvilho, un gâteau brésilien typique à base de farine de manioc.

Comme le rapporte l’assistante sociale Helen Cristina Pereira, Dona Júlia, qui mesure environ 1,20 mètre, vit dans une maison « complètement adaptée pour elle », à Serra Gaias, dans l’État du Paraná.

Elle est soignée par Maria Edenir Lúcio, qui est avec elle depuis au moins 20 ans.

« Elle n’a pas de diabète, de maux de tête ou d’hypertension », a déclaré Helen.

« Dona Júlia ne prend pas de médicaments et elle n’a pas les cheveux gris. Et elle adore porter des boucles d’oreilles et des bracelets. »

Pour célébrer cette étape importante, les autorités municipales de Tibagi, dans le Paraná, lui ont organisé une fête d’anniversaire tôt aujourd’hui.

La fête a eu lieu dans la salle de la chapelle de São Sebastião et a célébré la date de sa naissance comme ayant des jalons clés dans l’histoire du Brésil.

C’était la première année que les immigrants chinois sont arrivés dans le pays et la date à laquelle le Brésil a été vaincu par l’armée bolivienne.

Les photos d’anniversaire de Dona Júlia la montrent en train de manger une part de son gâteau d’anniversaire.

Une vidéo la montrait également en train de danser un peu avec l’aide de ses soignants et de ses amis.

Elle a reçu pour la première fois un certificat de naissance lorsqu’elle a commencé à percevoir sa pension d’État, mais sa demande n’est actuellement pas reconnue par Guinness World Records.

Le retard peut être dû au fait que son certificat de naissance n’a été délivré qu’au moment où elle a demandé sa pension, et que la date exacte a été confirmée lors d’un processus qui comprenait la prise de déclarations de quatre personnes, toutes âgées de plus de 70 ans.

L’actuel détenteur du record du monde Guinness en tant que personne la plus âgée du monde est l’américano-espagnol Branyas Morera, qui a eu 116 ans le 4 mars de cette année.

