La femme la plus âgée du monde a 115 ans, voici ses secrets pour une longue vie

A 115 ans, une Espagnole est devenue la personne la plus âgée du monde. Selon Guinness World Records, la femme, Maria Branyas Morera, a hérité du titre après la mort de la religieuse française Lucile Randon mardi à l’âge de 118 ans. Maria est née en mars 1907 aux États-Unis et réside actuellement en Espagne. La poignée officielle du Guinness World Records a partagé un message confirmant le développement. L’annonce comprend également une note offrant un aperçu de la vie de la personne la plus âgée du monde.

“Mme Morera a 115 ans 321 jours, au 19 janvier 2023”. La note se lit en outre, “María Branyas Morera (États-Unis / Espagne) est maintenant confirmée comme la femme la plus âgée du monde et la personne la plus âgée du monde, suite au décès de Lucile Randon (France), 118 ans”, lit-on dans la légende posée avec le vidéo.

La note révélait en outre qu’elle était née le 4 mars 1907 à San Francisco, en Californie, un an après l’immigration de ses parents dans le pays. La famille est retournée en Espagne huit ans plus tard et s’est installée en Catalogne. Mara a vécu dans la région depuis. Elle a passé les 22 dernières années dans la même maison de retraite, Residència Santa Mara del Tura.

Les utilisateurs des médias sociaux ont écrit des messages révélant que Maria ne faisait pas son âge. L’une des utilisatrices a écrit : « Elle n’a pas l’air d’avoir plus de 80 ans ». Un autre utilisateur a ajouté: “Elle a l’air en très bonne santé, je pense qu’elle peut vivre plus de 20 ans”.

Un autre utilisateur a écrit : « Que Dieu la bénisse ! J’aimerais lui parler. La sagesse qu’elle doit avoir ».

Guinness World Records a également publié un blog sur la femme et son parcours de vie. Ils ont également publié des citations de Morera dans lesquelles elle a discuté de ce qui a contribué à sa longévité. “Ordre, tranquillité, bonne connexion avec la famille et les amis, contact avec la nature, stabilité émotionnelle, pas de soucis, pas de regrets, beaucoup de positivité et rester à l’écart des personnes toxiques. Je pense que la longévité, c’est aussi avoir de la chance. Chance et bonne génétique », a-t-elle révélé.

Bien que Maria ait plus d’un siècle maintenant, elle continue de suivre le rythme des temps modernes. Elle est également sur les plateformes de médias sociaux et utilise souvent Twitter avec l’aide de ses filles.

un capellà disponible i una nova autorització del Bisbat. També calia avisar al restaurant de que el dinar seria un sopar. El casament de les 12, es va fer cap a les 7 de la tarda. Amb els convidats, una trentena, passàvem el temps contemplant el magnífic panorama que es 👇 pic.twitter.com/k4K5sjjHpi— Super Àvia Catalana (@MariaBranyas112) 5 novembre 2022

Selon la maison de retraite où vit Maria, elle est en bonne santé et continue d’être surprise et reconnaissante de l’attention que cet anniversaire a suscitée. Le foyer de soins prévoit d’organiser une petite célébration pour commémorer l’événement.

