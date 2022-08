La femme Gardner a poursuivi une carrière dentaire parce que son père croyait en elle. – Section locale de Shaw

Chelsea Schultz, 27 ans, de Gardner n’oubliera jamais l’appel téléphonique de 6 heures du matin le lendemain de son 19e anniversaire.

C’est ainsi qu’elle et sa sœur Kailyn Schultz, étudiantes à l’Université de l’Illinois à l’époque, ont appris que leur père Peter Schultz, 52 ans, était décédé des suites de la sclérose latérale amyotrophique, également connue sous le nom de SLA ou maladie de Lou Gehrig.

En un éclair, Chelsea avait perdu la personne la plus importante de sa vie. Mais elle a persévéré dans ses objectifs et elle a obtenu son doctorat en médecine dentaire le 5 mai du Collège de médecine dentaire de l’Université de l’Illinois à Chicago. Kailyn, également dentiste, l’a “cagoulée”, a déclaré Cindy Schultz, la mère de Chelsea et Kailyn dans un e-mail.

Selon les meilleurs collèges accréditéscela signifie «placer une cagoule de doctorat sur la tête d’un titulaire de doctorat», généralement par le membre du corps professoral d’une université.

Chelsea a également reçu deux prix. L’un était le Dr Stanley Tylman Awarded, un prix sélectionné par la faculté qui récompense un étudiant qui «a fourni un traitement oral de haute qualité à ses patients», a déclaré Chelsea.

L’autre était le prix de l’Académie de dentisterie générale pour avoir été la représentante de l’AGD pour sa classe pendant les quatre années de l’école dentaire et présidente l’année dernière, a déclaré Chelsea.

En juillet, Chelsea a commencé sa résidence au Advocate Illinois Masonic Medical Center à Chicago, où elle est occasionnellement «sur appel» au service des urgences pour les patients ayant des urgences, telles qu’un gonflement important de la bouche ou des dents cassées, a-t-elle déclaré.

Cindy est fière que Chelsea « ait surmonté des moments difficiles » pour atteindre ses objectifs : la mort de son père et l’université pendant la pandémie.

“Il [Peter] a toujours su que Chelsea accomplirait de grandes choses dans sa vie et être dentiste en faisait partie », a écrit Cindy.

Chelsea a déclaré que Cindy, une infirmière, avait encouragé l’amour de Chelsea pour les soins de santé. Chelsea a même suivi des médecins et des physiothérapeutes avant de réaliser que la dentisterie était sa « vocation », a-t-elle déclaré.

“J’adore la nature artistique de la profession”, a déclaré Chelsea. “Et, honnêtement, j’adore pouvoir aider les gens à créer leur sourire.”

Chelsea a déclaré qu’elle était en deuxième année à l’école secondaire Gardner-South Wilmington lorsque son père a commencé à “avoir des problèmes” avec son bras. Chelsea n’y pensait pas beaucoup à l’époque, pensant que la chirurgie réglerait le problème.

Ce n’était pas le cas.

“Un jour, mes parents sont rentrés à la maison et ont dit qu’il avait dit SLA”, a déclaré Chelsea. « Et à partir de là, ma vie a changé pour toujours. Je veux dire, mon père était une personne, sinon la plus importante, dans ma vie. Le simple fait de savoir qu’il ne serait peut-être pas là pour toujours – c’était juste quelque chose qui m’est resté. Je savais que je devais profiter du temps que j’avais avec lui.

Chelsea est diplômée de Gardner-South Wilmington en 2013 et de l’Université de l’Illinois en 2017. Elle a déclaré que la croyance inébranlable de Peter en son succès futur l’avait motivée, même après que la pandémie ait transformé ses cours pratiques en apprentissage à distance au printemps 2020.

Elle est donc temporairement retournée à Gardner et “a pratiquement ramené un laboratoire à la maison” avec elle, a-t-elle déclaré.

“J’avais une torche – j’utilise beaucoup de chaleur – et je pose des prothèses dentaires sur ma table de cuisine”, a déclaré Chelsea.

Chelsea a commencé les cliniques le 1er juillet 2020, en équipement de protection individuelle complet : respirateur N95, masque chirurgical, lunettes avec lentilles grossissantes et écran facial, a-t-elle déclaré. Aujourd’hui, Chelsea n’ajoute qu’un N95, et peut-être un bouclier, si elle travaille avec des aérosols et/ou une perceuse, comme le remplissage d’une cavité, a-t-elle déclaré.

Son but ultime est de pratiquer la dentisterie à Gardner, où vivent sa famille et ses amis.

“Je pense vraiment que la dentisterie est une carrière tellement enrichissante”, a déclaré Chelsea. «Comment quelqu’un peut entrer avec douleur et repartir sans cette douleur – vous pouvez immédiatement améliorer sa journée. Je pense que c’est une chose tellement gratifiante à faire pour les gens.