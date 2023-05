La femme et la maîtresse de Tim Anderson échangent une teinte subliminale

Appuyez sur le flip pour en savoir plus.

« Dites-leur aux gens qu’elle est une MENTEUR! » Le compte Instagram officiel de Bria a écrit: « Je ne joue pas dans l’illusion. Je ne m’inquiète pour personne mais moi-même et ma FAMILLE. Je n’aurai pas de confrontation sur Internet avec un POUSSIN CÔTÉ CONNU. Je l’ai épargnée assez longtemps. C’est BIZARRE.

« Vous voyez les blogs ? Cette dame postant de vieilles photos pour me faire traîner… » a écrit Bria. « Je suis tellement fatiguée de ce récit mon frère. Dois-je poster ça ? Je suis tellement fatigué que les gens me traînent pour aimer qui m’aime? Et il jure qu’il m’aime mais ne m’a jamais défendu ni dit la vérité. Bizarre [peach emoji]j’en ai marre de mfs fr”

À partir de là, un Dejah bouleversé a allégué que la femme essayait de la « piéger » pour qu’elle se fasse traîner. L’influenceur a également allégué que les photos de la femme étaient anciennes et s’est demandé pourquoi son boo joueur de baseball qui « l’aime » ne la défendait pas des critiques.

Dejah a d’abord commenté l’un de ses messages et Bria a suivi avec un InstaStory à son mari.

Vendredi, La discussion de quartier a noté que Dejah et Bria montraient tous deux leur amour à Anderson sur les réseaux sociaux.

Comme indiqué précédemment, Anderson est marié à Bria avec qui il a deux enfants et a récemment accueilli un fils avec Dejah.

La vie personnelle d’un joueur de baseball majeur fait à nouveau la une des journaux, cette fois après que sa femme et la mère de son plus jeune enfant ont échangé des nuances subliminales sur les réseaux sociaux.

Dejah Lanee publie une « preuve » de sa relation avec Tim Anderson, Bria Anderson publie une déclaration

Selon Dejah Lanee, elle entretient une relation à part entière avec Tim Anderson.

« Où est le mensonge ? » Dejah a écrit avec une photo de Tim et de leur petit garçon. « Il m’a dit qu’il n’était pas avec elle uniquement pour une image & qu’il est resté seul depuis que je l’ai rencontré… »

Dejah a également mis en ligne un carrousel de photos d’elle-même et de Tim. L’une des photos daterait d’il y a deux jours et elle a affirmé qu’elle et le joueur de baseball étaient ensemble tout au long de sa grossesse.

« Jamais donné sournois jamais donné côté. Mfs été PAS ENSEMBLE… tue l’image. Bro ça n’a jamais donné qu’il ait une femme dans le monde réel juste quelques photos… »

Bria Anderson a ensuite publié une déclaration indiquant qu’elle et son mari travaillaient sur leur mariage…

« Je suis une mère et une FEMME qui se soucie de ma FAMILLE avant toute autre chose. Ma vérité est que mon mari et moi travaillons sur notre mariage, et je ne suis pas intéressé par les jeux sur Internet. Je demande à chacun de respecter la vie privée de ma famille.

et le joueur des White Sox de Chicago a été aperçu en train de jouer à son match de la MLB avec le nom de sa femme cousu sur son gant.

Non seulement cela, mais des rumeurs circulent selon lesquelles Anderson a ombragé Dejah Lanee via un compte Finsta (faux Instagram).

« A transformé un lien furtif en une responsabilité… », aurait-il écrit dans le post dissing de Dejah. « J’adore la merde de mon fils alors je me tais pour lui. »

Que pensez-vous de cette situation désordonnée?

Nous avons le sentiment que plus de désordre s’ensuivra bientôt.