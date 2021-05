La femme enceinte Dia Mirza révèle pourquoi son médecin ne l’a pas laissée prendre le vaccin COVID-19

Au milieu de la deuxième vague de coronavirus et de la campagne de vaccination menée en Inde, des milliers de citoyens et plusieurs célébrités de Bollywood se sont fait vacciner ces dernières semaines.

En fait, des stars de cinéma aux célébrités de la télévision, beaucoup ont même utilisé leurs poignées de médias sociaux pour sensibiliser le public à la vaccination. Récemment, l’actrice Dia Mirza a également parlé du vaccin, mais au lieu de simplement exhorter les citoyens à se faire vacciner, son message a donné des informations importantes pour les mères enceintes et allaitantes.

Dans un article sur Twitter, Dia a partagé un aperçu que son médecin lui a donné et a écrit sur l’effet du vaccin sur les femmes enceintes et allaitantes. En retweetant le message d’un utilisateur sur le site de micro-blogging qui discutait de l’impact du coronavirus et de ses vaccins sur les femmes enceintes, la future maman a écrit: « C’est vraiment important. Il faut lire et noter également qu’aucune des vaccinations actuellement utilisées en Inde, ont été testés sur des mères enceintes et allaitantes. Mon médecin dit que nous ne pouvons pas prendre ces vaccins tant que les essais cliniques requis n’ont pas été effectués. «

Jetez un œil à la publication de Dia ici:

C’est vraiment important. Doit lire et noter également qu’aucune des vaccinations actuellement utilisées en Inde n’a été testée sur des mères enceintes et allaitantes. Mon médecin dit que nous ne pouvons pas prendre ces vaccins tant que les essais cliniques requis n’auront pas été effectués. https://t.co/eDtccY54Z1 – Dia Mirza (@deespeak) 16 mai 2021

Pour l’inversé, Dia attend son premier enfant avec son mari Vaibhav Rekhi. L’actrice a annoncé la grossesse le mois dernier via une publication sur les réseaux sociaux. Elle a posté une photo d’elle-même berçant la bosse du bébé, prise dans le contexte de la magnifique région des Maldives où elle était en vacances avec son mari et sa fille de sa première femme, plus tôt cette année. Dia était auparavant mariée à Sahil Sangha pendant 11 ans.

Dans le même ordre d’idées, le décompte de COVID-19 en Inde est monté à 2,49,65,463 le lundi 17 mai 2021, avec 2,81,386 nouveaux cas de COVID-19, le plus bas en 27 jours, tandis que le nombre de morts a grimpé à 2,74,390 avec 4 106 décès, selon les données du ministère de la Santé de l’Union.

Le nombre de cas actifs s’élève à 35 16 997, soit 14,09% du total des infections. Le taux de recouvrement national est passé à 84,81%, selon les données mises à jour à 8 heures du matin.

Le nombre de personnes qui se sont rétablies de la maladie est passé à 2,11,74,076, tandis que le taux de létalité est de 1,10 pour cent, a-t-il déclaré.