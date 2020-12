Dani Dyer a admis qu’elle avait peur en pensant à l’accouchement.

L’ancienne gagnante de Love Island, 24 ans, attend son premier enfant avec son petit ami Sammy Kimmerce – et leur précieux paquet de joie devrait arriver début 2021.

Mais bien qu’elle soit enceinte de huit mois maintenant, ce n’est que de la frapper qu’elle va accoucher … et l’idée ne semble pas bien plaire à Dani.

Prenant à son histoire Instagram, la future maman est devenue honnête avec ses abonnés avant sa date d’accouchement.

«Honnêtement, j’ai tellement peur maintenant d’accoucher», dit-elle.

« Sachant que dans un mois il y aura un bébé ici, j’espère que si je ne suis pas en retard et tout ça, j’ai vraiment peur et je veux des conseils maintenant. »







(Image: Instagram)



Dani a admis qu’elle était décontractée lorsqu’il s’agissait de penser à accoucher, mais à mesure que le grand jour se rapproche de plus en plus, elle a plus de mal à être aussi détendue.

«J’ai été cette personne qui disait: ‘Ouais, je vais bien et peu importe … accoucher est facile!’ et maintenant je suis assise ici comme oh mon Dieu », dit-elle. « Tous les conseils seraient super! »









Dani a stupéfié les fans avec son annonce de grossesse en juillet lorsqu’elle s’est rendue sur Instagram pour révéler qu’elle et Sammy accueilleraient leur premier enfant en janvier 2021.

Son ancienne co-star de la flamme et de Love Island, Jack Fincham, a déclaré qu’il était heureux pour Dani et savait qu’elle serait une maman brillante pour son bébé.







(Image: danidyer / Instagram)



Jack et Dani sont restés ensemble après avoir quitté la série ITV2 à l’été 2018, où ils se sont rencontrés et ont trouvé l’amour, mais ils se sont séparés en avril de l’année suivante.

Plus tôt cette année, Jack est devenu père pour la première fois, en accueillant une petite fille nommée Blossom.