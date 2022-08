La femme d’une star du football attaque la nourriture et les femmes anglaises (VIDEO)

La partenaire d’Angel Di Maria, Jorgelina Cardoso, n’a pas apprécié la vie dans le nord-ouest de l’Angleterre

Jorgelina Cardoso, l’épouse de la star de la Juventus et de l’Argentine Angel Di Maria, a de nouveau offensé une ville après que ses commentaires surprenants sur Manchester aient refait surface en ligne.

Impressionnant au Real Madrid, où il a remporté la Ligue des champions 2014 et atteint la finale de la Coupe du monde aux côtés de Messi au Brésil cette année-là, Di Maria a scellé un gros transfert d’argent à Manchester United le même été malgré le fait que Cardoso l’ait mis en garde contre cela dans un délai de deux ans. -ancien clip qui a refait surface et est devenu viral.

“Horrible… Manchester est le pire. Tout est horrible, Manchester”, Cardoso a expliqué dans l’émission “Lam” de la chaîne de télévision argentine El Trece.

“Nous vivions à Madrid et Angel a joué pour la meilleure équipe du monde, le Real Madrid.

“Nous étions parfaits, le temps était parfait, la nourriture était excellente… et tout d’un coup cette proposition de Manchester [United] est venu.

“‘Pas question. Tu y vas tout seul’, je lui ai dit,” Cardoso a rappelé.

Jorgelina (épouse de Di Maria) : « Manchester ? Horrible, nous étions à Madrid, pour moi c’est le meilleur club du monde, tout était parfait, puis l’offre de Manchester est arrivée, Je lui ai dit non mais il a dit qu’on serait un peu plus à l’abri financièrement, on s’est battu pour ça » pic.twitter.com/LVlJNdm07i — Infos Real Madrid ³⁵ (@RMadridInfo) 23 août 2022

“‘Oui, oui, on part’, m’a-t-il dit. C’était beaucoup d’argent et puis en Espagne on nous a traités de mercenaires. Si vous travaillez pour une entreprise et qu’un concurrent vous offre le double, n’est-ce pas ? Pars?” elle a demandé.

Cardoso a expliqué comment ce sont les voyages pour rendre visite à l’ex-partenaire de la légende de Manchester City, Sergio Aguero, Gianinna Maradona, qui l’ont dissuadée à l’origine de la plaque tournante du nord-ouest de l’Angleterre.

Elle a dit à Di Maria – qui a atterri pour la première fois en Europe à Benfica à Lisbonne avant son transfert à Madrid – qu’elle serait prête à déménager n’importe où sauf en Angleterre.

“Laissez-les vous acheter dans n’importe quel pays sauf l’Angleterre. Un an plus tard, nous sommes allés en Angleterre. Conneries.” s’est-elle plainte, avant de déchirer presque tout ce que le pays a à offrir.

“Je n’ai pas du tout aimé. Les gens sont tous blancs, soignés, bizarres… Ils se promènent et tu ne sais pas s’ils vont te tuer ou pas. La nourriture est dégoûtante, les femmes sont en porcelaine”, Cardoso continua.

Bien que Cardoso n’ait pas mentionné l’incident, un raid présumé de voleurs en 2015 dans leur maison du Cheshire aurait été la goutte d’eau pour la famille Di Maria.

Après une seule saison plate à Old Trafford, Di Maria est parti pour le Paris Saint Germain où il est devenu une légende du club et a passé sept mandats réussis avant de rejoindre la Juventus en tant qu’agent libre cet été.

Pour Cardoso, cependant, les troubles les ont renforcés en tant qu’unité avec un crime similaire qui aurait eu lieu en mars de l’année dernière dans la capitale française.

“Quand de mauvaises choses nous arrivent, nous nous serrons les coudes” elle a déclaré.

“Je ne lui ai pas dit ‘c’est ta faute si nous sommes à Manchester’. Je lui ai dit ‘mon amour, je veux me suicider… deux heures de l’après-midi et il fait nuit’. Et il m’a dit ‘ c’est terrible, mais ne t’inquiète pas, on va pouvoir le faire”, Cardoso a conclu.

Marqueur lors de ses débuts pour la Juventus contre Sassuolo, Di Maria, à 34 ans, est toujours un candidat solide pour faire partie de l’équipe argentine de Lionel Scaloni pour la Coupe du monde Qatar 2022 aux côtés de son compatriote Messi, natif de Rosario.