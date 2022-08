La femme d’un membre du Congrès décède après avoir pris un remède à base de plantes pour le diabète et la perte de poids

Ces types d’allégations sont attrayantes pour les Américains et ont été particulièrement puissantes pendant la pandémie, alors que les gens cherchaient à renforcer leur système immunitaire et à repousser le covid-19, a déclaré Debbie Petitpain, diététiste nutritionniste agréée et porte-parole de l’Académie de nutrition et de diététique. .

Étant donné que les pilules diététiques, les thés et autres suppléments sont réglementés en tant que produits alimentaires, les fabricants ne peuvent pas les présenter comme des traitements ou des remèdes pour des problèmes de santé. Mais ils peuvent faire des déclarations sur la façon dont les suppléments affectent le corps. Ainsi, quelqu’un qui veut perdre du poids ou contrôler son diabète pourrait chercher une bouteille d’extrait de feuille de mûrier blanc, car certains fabricants de suppléments le présentent comme un remède naturel qui peut abaisser la glycémie et favoriser la perte de poids.

Les dispositions relatives aux compléments alimentaires ont été intégrées dans un projet de loi plus vaste du comité sénatorial de la santé qui réautorise les programmes de la FDA, et les sénateurs sont actuellement en négociation avec la Chambre des représentants. L’Association des produits naturels s’oppose à toutes les dispositions relatives aux compléments alimentaires.

Mais les compléments alimentaires peuvent être dangereux et n’affectent pas tout le monde de la même manière. Le mélange de suppléments et de médicaments sur ordonnance peut aggraver le problème, selon la FDA.

“Je pense que beaucoup de gens pensent, ‘Oh, c’est une plante.’ Ou, ‘Oh, c’est juste une vitamine. Cela signifie certainement que cela ne me fera pas de mal », a déclaré Petitpain. “Mais il y a toujours un risque à prendre quoi que ce soit.”

On ne sait pas pourquoi Lori McClintock prenait des feuilles de mûrier blanc. Les amis et la famille qui se sont réunis pour ses funérailles ont décrit une femme dynamique et heureuse qui aimait sa famille et son travail et avait déjà emballé des cadeaux de Noël sous le sapin à la mi-décembre. Elle envisageait d’acheter un véhicule récréatif avec son mari à la retraite.

“Nous pleurons la perte à cause de toutes les choses qu’elle avait hâte de faire et de toutes les années à venir”, a déclaré Tom McClintock aux personnes en deuil. “Et nous pleurons autre chose, parce que nous avons tous perdu une personne vraiment bonne dans nos vies.”

