Rappeur MF DOOM est mort, sa femme Jasmin confirmé dans un article du 31 décembre sur son Instagram. L’artiste, dont le vrai nom est Daniel Dumile, avait 49 ans.

Un représentant du rappeur a confirmé à Pierre roulante qu’il est décédé le 31 octobre. Sa cause de décès n’a pas encore été rendue publique.

Dans une lettre à son mari, qui était célèbre pour ses rimes complexes et portait un masque dans le cadre de son look signature, Jasmine l’a qualifié de « plus grand mari, père, enseignant, étudiant, partenaire commercial, amant et ami » qu’elle aurait pu avoir demandé.

«Merci pour toutes les choses que vous avez montrées, enseignées et données à moi, à nos enfants et à notre famille», a-t-elle poursuivi. « Merci de m’avoir appris à pardonner aux êtres et à donner une autre chance, à ne pas être aussi rapide à juger et à radier. Merci de montrer comment ne pas avoir peur d’aimer et être la meilleure personne que je puisse jamais être. »