La femme du pasteur John Gray demande la prière après l’hospitalisation de son mari

Les membres et les sympathisants de l’église Relentless de Greenville en Caroline du Sud appellent le Seigneur dans la prière alors que leur pasteur en chef, John Gray, a été hospitalisé jeudi. Le pasteur Gray a subi une embolie pulmonaire en selle. Affection potentiellement mortelle, l’embolie pulmonaire en selle survient lorsqu’un type rare de blocage se produit dans une artère des poumons selon la Bibliothèque nationale de médecine.

L’annonce a été faite par la Première Dame, Instagram d’Aventure Grey.

Une photo de sa main entrelacée avec ce qui semble appartenir à son mari, une photo d’une salle de triage de l’hôpital et une photo du nom de son mari de ce qui pourrait être un moniteur de signes vitaux de l’hôpital ont été regroupées en un seul message.

“Bonjour la famille. Ma famille et moi avons besoin d’un miracle. S’il vous plaît, gardez mon mari @realjohngray dans vos prières. Après s’être senti un peu différent au cours des deux dernières semaines, il s’est rendu aux urgences jeudi soir et a été immédiatement admis au CCU avec une embolie pulmonaire en selle dans l’artère pulmonaire et plus de caillots sanguins pulmonaires. Le Saddle PE est dans une position qui pourrait potentiellement mettre fin à sa vie s’il se déplaçait du tout. Le fardeau du caillot est sévère et seul Dieu le maintient en place. Il est actuellement en CCU et basé sur CT & Echo, nous aurons besoin de deux types de chirurgie en raison de la pression actuelle sur le cœur dans les prochaines 24 heures. Pour mettre cela en perspective, le médecin a dit que des gens sont entrés morts à l’hôpital avec ce scénario exact avec lequel il est entré. Le docteur a dit que Dieu devait le garder toute la nuit et qu’il ne pouvait pas bouger, ni même se lever pour aller aux toilettes. OK cool! Merci madame ! Dieu n’a pas fini ! Je me fiche de ce que CT, ECHO, Tous ou l’un des tests montrent ! Il est clair que Dieu n’est pas fini. Les caillots doivent s’incliner devant mon Dieu ! C’est tout! J’ai besoin qu’autant de personnes qui croient au pouvoir de guérison miraculeux de Jésus-Christ se joignent à moi, à ma famille et à notre église alors que nous crions au nom de John W. Gray III. Je bascule avec Dieu, sans relâche !

Aventer Gray s’est adressé à la congrégation de l’église dans une vidéo dimanche déclarant que sa “foi est mise à l’épreuve”.

“Une chose que je sais sur mon mari, c’est qu’il lui appartient (Dieu). Mon mari se bat pour sa vie en ce moment », a déclaré la Première Dame.

Le soutien des pairs du pasteur arrive de tout le pays :

« Unissons-nous et unissons-nous dans la prière pour notre cher frère et pasteur. Dieu, nous te demandons de le guérir, de le restaurer et de le ressusciter. a déclaré le pasteur Carl McClurney de New Harvest Ministries.

Le pasteur Robert Morris de Gateway Church à Dallas-Fort Worth, au Texas, a publié un appel à la prière sur son Facebook. « Je crois que Dieu peut le guérir naturellement, médicalement et miraculeusement. Voulez-vous vous joindre à moi dans la prière pour la guérison complète de John ? » il a dit.

Le chanteur Tyrese a posté pour soutenir le rétablissement de Pastor.

L’actrice Meagan Good a partagé son soutien en faisant savoir à l’Aventure qu’elle aussi prie pour le rétablissement du pasteur.

Toutes les mains de prière sont nécessaires sur le pont pour la famille Grey alors qu’ils traversent cette malheureuse crise.