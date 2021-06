La femme du fermier se réveille avec une souris en train de mâcher son OEIL alors que la peste des rongeurs australiens détruit tout sur son passage

La femme d’un AGRICULTEUR s’est réveillée avec une souris en train de mâcher son globe oculaire alors que la peste des rongeurs en Australie détruit tout sur son passage.

La femme a été transportée d’urgence à l’hôpital après s’être réveillée horrifiée la semaine dernière – alors que des dizaines de millions de souris déchaînées tourmentent des communautés à travers le pays.

Elle est l’une des nombreuses victimes de l’épidémie, décrite comme la pire depuis plus de 30 ans, Les temps rapports.

Un autre fermier dormait profondément lorsqu’il sentit quelque chose de petit couler sur son visage.

Mick Harris, qui vit à Narromine, à environ 250 miles à l’intérieur des terres de Sydney, a déclaré: « J’ai ressenti une sensation de chatouillement et de fourrure alors qu’elle rampait de derrière mon oreille sur ma joue.

« Cela m’a fait ramper la peau. Mes cheveux se sont dressés et j’ai sauté du lit.

« Pour le reste de la nuit, je n’ai pas dormi un clin d’œil – jusqu’à ce que j’attrape la souris dans un piège sous le lit. »

Et sa femme a vécu une horreur similaire des semaines plus tôt lorsqu’elle a senti quelque chose lui mordiller l’annulaire de mariage pendant qu’elle dormait.

Mick, 35 ans, a ajouté : « Elle était horrifiée. Nous avons deux jeunes enfants.

« Cela vous fait craindre que lorsqu’ils se réveillent en pleurant, c’est parce qu’ils ont une souris dans leur lit. »

Il y a eu des appels pour que la peste des souris soit déclarée « catastrophe naturelle » afin que les Australiens frustrés puissent réclamer des indemnités d’assurance après qu’une maison a été incendiée, des voitures détruites et des récoltes décimées.

Des épidémies horribles s’étendent sur 1 000 km de Brisbane à Melbourne et font des ravages dans les communautés agricoles depuis près d’un an.

Alors que l’hiver australien s’installe, les propriétaires de maisons et de voitures ont été obligés de faire face à des rats et des souris à la recherche d’endroits plus chauds pour vivre.

Les rongeurs ont mangé des fils électriques qui ont déclenché un incendie à Narrabri, en Nouvelle-Galles du Sud, tandis que des voitures ont été endommagées.

La mère de trois enfants, Shirilee Jackson, 31 ans, qui vit à Mandagery, en Nouvelle-Galles du Sud, a déclaré qu’un essaim de rats et de souris avait endommagé sa voiture de manière irréparable en une seule nuit.

Elle a dit Une affaire d’actualité: « Dix mille dollars (5 474 £) de dégâts. Je me suis réveillé à cinq heures du matin pour trouver les ceintures de sécurité mâchées, l’unité de chauffage, le sol, l’appui-tête et le siège auto pour enfant mâchés.

« C’est juste irréel, en l’espace de 10 heures. »

Mme Jackson a déclaré qu’elle avait une assurance et a essayé de faire une réclamation, mais on lui a dit qu’elle n’était pas en mesure de le faire.

Les principales compagnies d’assurance australiennes ont déclaré à leurs clients que l’assurance générale habitation et contenu et l’assurance automobile ne protègent pas contre les rats et les souris, à moins qu’il n’y ait d’autres effets, tels qu’un incendie ou des inondations.

Andrew McKenzie, un mécanicien à Orange, NSW, a déclaré que les dommages causés par l’infestation de rongeurs s’aggravaient et qu’il « avait maintenant jusqu’à quatre voitures par jour ».

Il a déclaré qu’un conducteur à qui il avait parlé avait vu ses freins défaillir à une intersection dangereuse, tandis qu’un autre automobiliste a déclaré que sa voiture avait failli prendre feu.

M. Mckenzie a déclaré: « Les rats avaient construit un nid sous le capot du moteur et ont mâché la conduite de carburant et ont fait fuir du carburant partout. »

Les zones rurales voient leurs moyens de subsistance menacés par l’infestation.

Les gens ont recours à mettre les pieds de leurs lits et de leurs tables dans des seaux d’eau pour empêcher les souris de grimper dessus.

Et une agricultrice – Anne Cullen à Coonamble, NSW – s’est retrouvée à tuer 50 souris par jour à la main alors qu’elles s’emparaient de sa maison et de ses magasins de foin.

Elle a déclaré au Times: « La première fois que j’ai dû sortir une souris de la piscine et la briser sur le ciment pour la tuer, j’ai pensé: » Oh mon Dieu, je ne peux pas faire ça. » Mais j’en faisais 50 par jour. »

Un autre agriculteur, Eris Fleming, a déclaré qu’il passait des heures à vider des seaux d’eau conçus pour attraper les souris, car ils contiennent généralement plus de 300 rongeurs morts.

L’expert de la peste des souris, Steve Henry, de l’Organisation de recherche scientifique et industrielle du Commonwealth, a déclaré que les gens étaient « épuisés » de traiter avec des souris.

« Ils courent sur votre lit la nuit ; le matin, vous les débarrassez des pièges », a-t-il expliqué.

« Ensuite, vous sortez vos céréales du petit-déjeuner du placard et il y a eu des souris là-bas ou elles sont toujours là.

« Et puis vous sortez vers la voiture et la voiture ne démarre pas parce qu’ils ont rongé les câbles électriques. »

Xavier Martin, vice-président de la New South Wales Farmers’ Association, a décrit la tentative de contenir le problème comme « comme essayer de contrôler Covid sur un bateau de croisière ».

En seulement trois mois, deux souris peuvent déclencher une colonie de près de 400 personnes, se reproduisant rapidement jusqu’à des dizaines de milliers, Courrier quotidien Australie rapports.

Une souris peut vivre jusqu’à deux ou trois ans – et les femelles peuvent commencer à se reproduire à l’âge de six semaines seulement.

Elles peuvent donner naissance à dix bébés toutes les trois semaines et la maman peut retomber enceinte dès le lendemain.

Les experts ont averti que « sans un effort d’appâtage concerté au cours des prochaines semaines, cela pourrait facilement se transformer en un événement de peste de deux ans ».

Et dans une tentative désespérée d’arrêter la menace de la souris, le gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud a obtenu 5 000 litres de bromadiolone, un poison toxique pour les rongeurs – surnommé « napalm pour souris » – qui est actuellement interdit à l’agriculture dans le pays.

Mais l’État a proposé de le fournir gratuitement si l’Autorité australienne des pesticides et des médicaments vétérinaires l’approuve.

La bromadiolone tue les rats et les souris en empêchant le sang de coaguler et peut être mortelle dès un jour de consommation du poison, selon le Centre national d’information sur les pesticides.

Annonçant la mesure dans le cadre d’un programme de 50 millions de dollars pour freiner l’épidémie, le ministre de l’Agriculture Adam Marshall a déclaré que le poison serait « l’équivalent de souris au napalming » dans les régions touchées.

Les souris descendent presque certainement de rongeurs clandestins sur des navires de bagnes britanniques il y a près de 250 ans.

On pense que la souris commune (mus musculus) n’est apparue dans le vaste pays qu’à la suite de l’arrivée de la première flotte britannique – qui a transporté 750 condamnés à Botany Bay en 1788.

Ils se sont précipités à travers les cales et les cabines alors que les navires se dirigeaient vers l’autre bout du monde avant que les rongeurs ne se précipitent sur la terre ferme avec les nouveaux colons.