La femme disparue de Kamloops a été vue pour la dernière fois à Merritt

La GRC de Kamloops demande l’aide du public pour retrouver une femme disparue de Kamloops.

Jayde-Lyne Heard a été portée disparue le 9 août.

Elle a été vue pour la dernière fois à Merritt le 4 août. Avant cela, elle aurait été vue monter dans un camping-car au 7Eleven sur Seymour Street à Vancouver le 2 août.

Jayde-Lyne n’a pas communiqué avec ses contacts depuis plus d’une semaine maintenant », a déclaré Crystal Evelyn, porte-parole de la GRC de Kamloops.

Heard est décrit comme :

29 ans

Femelle

5’8

135 livres

Cheveux longs roux

Tatouage haut du bras droit (description inconnue)

Elle peut être associée à un camping-car Frontier blanc de 1976, plaque d’immatriculation de la Colombie-Britannique NS3 45F.

La GRC demande que si un membre du public sait où se trouve Redford ou a des informations à appeler la ligne non urgente de la GRC au 250-828-3000 et le dossier de référence 2022-27701.

