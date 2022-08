La femme disparue Dawn Walker et son enfant retrouvés en sécurité après être « entrés illégalement aux États-Unis » : police

Dawn Walker et son fils de sept ans, Vincent Jansen, ont été localisés dans l’Oregon après être entrés illégalement aux États-Unis, selon la police.

“Les deux seraient sains et saufs. Les représentants de l’agence travaillent actuellement sur les détails de l’organisation de leur retour au Canada”, a indiqué un communiqué de presse du service de police de Saskatoon.

Ils ont ajouté que “les autorités américaines étudient les implications et toute action potentielle à la suite d’une entrée illégale aux États-Unis. Dans l’attente de toute action des autorités américaines, Dawn Walker sera renvoyée à Saskatoon pour rencontrer des enquêteurs.”

Le couple a été retrouvé à Oregon City vendredi en fin de matinée.

Les autorités travaillent toujours sur la manière de rendre Jansen à un tuteur légal.

Walker, 48 ans, a été portée disparue pour la première fois à la police le 24 juillet après que ses amis et sa famille n’aient pas eu de nouvelles d’elle – un comportement décrit comme hors de caractère. Elle avait été vue pour la dernière fois le 22 juillet dans une entreprise du bloc 300 d’Owen Manor à Saskatoon.

Le 25 juillet, la police a trouvé le camion de Walker et d’autres effets personnels au Chief Whitecap Park, juste au sud de Saskatoon, et la police a appris que quelqu’un dans la région avait trouvé le sac à main de Walker quelques jours plus tôt.

Walker (également connue sous le nom de Dawn Dumont Walker) est la directrice générale des opérations de la Fédération des nations autochtones souveraines, le groupe représentant 74 Premières Nations de la Saskatchewan. Elle est également une auteure bien connue qui a récemment été nominée pour un prix national du livre.

Les personnes qui connaissent Walker ont exprimé de sérieuses inquiétudes quant à la nature de sa disparition. Des bénévoles, sa famille, ses amis et la police ont passé des jours à la chercher, elle et son fils, dans la région de Saskatoon. Les gens ont également donné des dizaines de milliers de dollars pour aider à retrouver le garçon.

La police a déclaré qu’elle fournirait une mise à jour lundi.