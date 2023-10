La femme d’Evansville qui aurait poignardé son petit ami comparaîtra devant le tribunal mardi

EVANSVILLE — Une femme d’Evansville qui aurait poignardé son petit ami lors d’une altercation vendredi fera sa première comparution dans une salle d’audience du comté de Vanderburgh mardi après-midi.

La femme, identifiée par la police comme étant Tamara Starks, 53 ans, aurait poignardé son petit ami alors que les policiers avaient ordonné au couple de « se séparer l’un de l’autre » environ 30 minutes avant l’attaque.

La police d’Evansville a arrêté Starks vendredi soir et l’a détenue à la prison du comté de Vanderburgh pendant 72 heures, bien qu’elle ait ensuite déposé une caution de 5 000 $.

Un juge a trouvé une cause probable pour inculper à titre préliminaire Starks de deux infractions : coups et blessures commiss avec une arme mortelle, un crime de niveau 4, et coups et blessures domestiques en présence d’un mineur, un crime de niveau 6.

Le détective Rodney Culver du département de police d’Evansville, écrivant dans l’affidavit d’arrestation de Stark, a déclaré que lui et d’autres policiers avaient été envoyés au 2200 Harding Ave. à 20h41 vendredi en réponse à une « agression en cours ».

À leur arrivée, les policiers ont découvert un homme en sang qui semblait avoir subi de multiples coups de couteau, dont certains à la tête et dans le dos. Selon Culver, l’homme a immédiatement pointé du doigt Stark, sa petite amie, et a affirmé qu’elle l’avait poignardé.

Les ambulanciers ont soigné l’homme, qui n’a pas nécessité d’hospitalisation immédiate, sur place.

Des coups de couteau ont mis fin à une nuit de dispute, selon la police

Lorsque les policiers ont retrouvé le petit ami blessé de Starks, c’était la deuxième fois que la police était appelée au domicile vendredi soir.

« (Lors d’un incident antérieur survenu à la même adresse, environ 30 minutes auparavant, les deux sujets s’étaient disputés à propos des clés de voiture », a écrit Culver. « Avant de partir, j’ai recommandé aux deux sujets de se séparer pour la nuit. »

Culver n’a pas décrit en détail l’altercation précédente.

Après cette première visite de la police, Starks serait parti à pied et aurait attendu qu’on le conduise à l’intersection des avenues Harding et Wedeking. La victime, qui n’arrivait toujours pas à retrouver sa clé de voiture manquante, a attendu un certain temps dehors avant de retourner à la résidence avec un ami.

Culver a déclaré que la victime avait verrouillé la porte derrière lui, craignant que Starks ne revienne.

En quelques minutes, Starks l’a fait, selon le témoignage oculaire cité par la police. Starks a d’abord tenté d’entrer dans la résidence par la porte d’entrée, mais a été retenue par son petit ami, qui n’était pas blessé à ce moment-là.

Starks finirait par entrer, selon Culver. Starks serait devenue furieuse lorsqu’elle a vu son petit ami fouiller son sac à main à la recherche de la clé de voiture manquante. C’est à ce moment-là que la situation a dégénéré.

« Stark est entré dans la résidence, a attrapé un grand couteau de cuisine et a commencé à poignarder (la victime) alors qu’il se trouvait dans leur salon », a écrit Culver. (La victime) a ensuite couru dehors pour s’éloigner de Starks. »

Mais, selon les enquêteurs, Starks a suivi son petit ami à l’extérieur, où elle lui aurait enfoncé le couteau de cuisine dans le dos à plusieurs reprises.

Le petit ami de Starks et le témoin oculaire ont confirmé que Starks brandissait un couteau de boucher avec un manche noir et une lame ornée lors des attaques. Au total, la victime a reçu au moins cinq coups de couteau, même si la police a déclaré qu’elle avait évité des blessures graves.

Stark aurait également agressé un membre de la famille qui a été témoin du coup de couteau lorsqu’elle lui a lancé une tablette portable à la tête. Les agents ont interrogé les témoins et ont arrêté Starks pour l’interroger, a déclaré Culver.

Police : l’histoire de Starks ne colle pas

Au début, Starks aurait affirmé qu’elle avait agi en état de légitime défense, indique son affidavit d’arrestation. Le petit ami de Starks l’a frappée au visage avec un poing fermé après qu’elle l’ait découvert tenant sa carte de crédit, aurait-elle déclaré aux détectives.

Mais Culver a déclaré qu’il n’avait trouvé que peu de preuves pour corroborer l’affirmation de Starks : « Je n’ai observé aucune blessure sur Starks conforme à son histoire », a-t-il écrit.

Selon la version des événements de Starks, elle et son petit ami ont finalement eu l’altercation à l’extérieur et se sont battus avant de s’éloigner et d’attendre qu’un membre de la famille vienne la chercher.

Cependant, les détectives ont affirmé que Starks ne pouvait offrir aucune explication rationnelle sur la façon dont son petit ami avait reçu des coups de couteau à la tête, au cou et au dos.

« Starks a déclaré qu’elle ne savait pas pourquoi (son petit ami) saignait ni d’où venaient ses blessures », a écrit Culver. « Starks a ensuite déclaré que les blessures de (son petit ami) étaient déjà sur lui avant l’altercation… Elle a ensuite dit aux policiers que (ses) blessures provenaient du garage. L’histoire de Starks a changé tout au long de l’entretien et était incohérente. »

Après que Culver ait lu à Starks ses droits en vertu des lois de l’État et fédérales, Starks aurait signé des documents autorisant les enquêteurs à perquisitionner la résidence de Harding Avenue.

Dans le salon, un policier a déclaré avoir trouvé un grand couteau de cuisine avec un manche noir et des marques distinctives sur l’assiette, exactement comme l’ont décrit la victime et le témoin oculaire. Starks a ensuite été transporté à la prison du comté de Vanderburgh.

Starks doit comparaître devant le tribunal de circuit du comté de Vanderburgh pour sa première audience à 13 heures.

