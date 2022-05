La femme derrière le jeu de tarot le plus célèbre du monde a failli être perdue dans l’histoire

Écrit par Jacqui Palumbo, CNN

Gardez une question dans votre esprit, mélangez, sélectionnez vos cartes et envisagez votre avenir. Pendant des siècles, des personnes de tous horizons se sont tournées vers le tarot pour deviner ce qui les attendait et atteindre un niveau supérieur de compréhension de soi.

Les symboles énigmatiques des cartes sont devenus culturellement ancrés dans la musique, l’art et le cinéma, mais la femme qui a encré et peint les illustrations du jeu de cartes le plus utilisé aujourd’hui – le jeu Rider-Waite de 1909, publié à l’origine par Rider & Co. – est tombé dans l’obscurité, éclipsé par l’homme qui l’a commandée, Arthur Edward Waite.

Maintenant, plus de 70 ans après sa mort, la créatrice Pamela Colman Smith a été incluse dans une nouvelle exposition au Whitney Museum of American Art de New York mettant en lumière de nombreux artistes sous-estimés du modernisme américain du début du XXe siècle, en plus de noms célèbres comme Georgia O ‘Keeffe et Louise Nevelson.

Huit cartes d’un jeu vintage du jeu Rider-Waite-Smith, imprimées entre 1920 et 1930. Crédit: Bibliothèque Frances Mulhall Achille; Musée Whitney d’art américain

Smith, comme de nombreuses autres femmes artistes de l’époque, a été victime de “la marginalisation des réalisations féminines”, selon Barbara Haskell, la commissaire de l’émission.

Un ensemble vintage complet de cartes de tarot de Smith est présenté dans le spectacle de Whitney, ainsi qu’une de ses aquarelles et encres de rêve de 1903 intitulée “The Wave”, qui fait maintenant partie de la collection permanente du musée.

Smith était une figure fascinante mais mystérieuse – un mystique qui faisait partie de la société occultiste secrète l’Ordre hermétique de l’Aube dorée, qui a emprunté des idées à la Kabbale et à la franc-maçonnerie pour son propre système de croyances spirituelles centré sur la magie et la métaphysique. Née de parents américains à Londres, Smith a passé une période de son enfance en Jamaïque et s’est coiffée à la mode des Antilles, ce qui a conduit à des rapports contradictoires quant à savoir si elle était métisse ou non. Elle a également été choisie comme une icône culte queer parce qu’elle a partagé une maison avec une compagne et partenaire commerciale nommée Nora Lake pendant de nombreuses années – bien que Haskell dise qu’il n’est “pas clair” si leur relation était romantique.

Pamela Colman Smith a illustré le jeu de tarot le plus célèbre, mais ses contributions ont été éclipsées par AE Waite, qui l’a commandée. Crédit: Domaine public

Dans le travail de Smith, “elle était attirée par une sorte de vision mystique du monde”, a déclaré Haskell lors d’un entretien téléphonique. Elle écoutait de la musique pour déverrouiller son subconscient et aurait eu une synesthésie – une maladie neurologique qui amène la personne à voir des formes ou des couleurs lorsqu’elle entend des sons. Smith travaillait dans la tradition symboliste – qui privilégiait l’imagerie métaphorique et émotionnelle au quotidien – à une époque où les États-Unis subissaient des changements industriels et sociétaux massifs juste après le début du XXe siècle.

“Ses beaux-arts représentent ce moment où les gens trouvent du réconfort dans des préoccupations plus spirituelles, en particulier à une époque où l’industrie semble prendre le dessus, créant un sentiment de fragmentation et d’isolement”, a expliqué Haskell.

‘Totalement à elle’

Lorsque Waite a approché Smith pour illustrer sa vision d’un jeu de tarot réinventé, elle avait 31 ans et avait exposé ses peintures dans la galerie new-yorkaise du célèbre photographe Alfred Stieglitz, qui était un important partisan de son travail. Waite, comme Smith, était membre de l’Ordre Hermétique mais avait atteint le niveau de Grand Maître. Il avait étudié de manière approfondie des textes anciens et en avait rédigé de nouveaux sur le thème du mysticisme, et avait des idées sur le concept des nouvelles cartes et sur la manière de les ordonner.

“L’étoile”, des arcanes majeurs. Certaines des œuvres d’art originales de tarot de Smith se trouvaient dans la collection des archives Alfred Stieglitz / Georgia O’Keeffe, qui font maintenant partie de la bibliothèque de Yale. Crédit: Avec l’aimable autorisation de la bibliothèque de l’université de Yale

Le tarot existe depuis le début du XVe siècle en Italie, dérivé des cartes à jouer traditionnelles. Les 78 cartes sont divisées en deux groupes appelés les arcanes majeurs et mineurs. Les arcanes majeurs présentent des personnages allégoriques comme la lune, le soleil, le fou et les amants, tandis que les arcanes mineurs sont divisés en cartes numérotées et faciales en quatre couleurs : baguettes, épées, coupes et pentacles. Alors que les jeux précédents étaient de nature moins picturale, celui de Smith est rempli d’images luxuriantes qui facilitent leur interprétation pour le lecteur.

“C’est lui qui a lancé le jeu, cela ne fait aucun doute”, a déclaré Haskell. “Et il a probablement eu pas mal d’influence sur les arcanes majeurs.”

Bien que Waite ait pu diriger les concepts de ces 22 cartes, les images appartenaient toutes à Smith. Et comme Waite était moins intéressée par les arcanes mineurs, qui comprennent 56 cartes et étaient souvent des graphismes plus simplistes comme des cartes à jouer, ces idées étaient “totalement les siennes”, selon Haskell. Smith a réalisé les 78 images de son studio de Chelsea à Londres, en utilisant de l’encre et de l’aquarelle.

Le Deux d’épées. Smith a conceptualisé les 56 cartes des arcanes mineurs entièrement par elle-même. Crédit: Avec l’aimable autorisation de la bibliothèque de l’université de Yale

Les influences de Smith pour l’imagerie comprenaient les illustrations à l’encre indulgentes de l’artiste anglais Aubrey Beardsley, les peintures lumineuses des préraphaélites, le blocage des couleurs saturées des gravures sur bois japonaises traditionnelles et les détails ornementaux de l’Art nouveau, selon Haskell.

Pour ses efforts, elle a reçu une petite rémunération, mais pas les droits d’auteur. Aujourd’hui, il a été cité que plus de 100 millions d’exemplaires du jeu ont été vendus, mais Haskell prévient qu’il est difficile d’estimer sa portée.

Une carrière écourtée

Seulement trois ans après la publication du jeu Rider-Waite, Smith a cessé de faire de l’art, ce qui n’avait pas été une perspective lucrative pour elle. Elle a monté sa dernière exposition d’art, s’est convertie au catholicisme et a acheté une maison à Cornwall après avoir hérité de l’argent de la mort d’un membre de sa famille. Elle et son partenaire Lake ont emménagé dans la maison et ont gagné leur vie en la louant à des prêtres. Smith s’est également impliquée dans le mouvement pour le suffrage des femmes ainsi que dans la Croix-Rouge, ses priorités ayant apparemment changé.

“Parce qu’elle a cessé de travailler… elle a cessé d’être présente dans le monde de l’art”, a déclaré Haskell.

Lorsque la Grande Dépression a frappé en 1929, les effets économiques dévastateurs ont fermé les galeries et déplacé l’art américain du style décadent de l’Art Nouveau vers “la résilience de la vie quotidienne”, a déclaré Haskell. Ces changements sismiques ont probablement relégué la courte carrière de Smith aux notes de bas de page de l’histoire de l’art.

Smith a été le premier artiste non photographe à être exposé à la galerie 291 d’Alfred Stieglitz. Crédit: Archives Alfred Stieglitz/Georgia O’Keeffe ; Collection Yale de littérature américaine

“Les artistes qui travaillaient, pour la plupart, se sont soit tournés vers des styles plus réalistes, soit sont tombés dans l’oubli”, a-t-elle expliqué. Beaucoup d’entre eux “n’avaient pas de représentation soutenue en galerie”.

Malgré un regain d’intérêt ces dernières années, Smith n’est pas largement collectionné ou exposé aujourd’hui, mais Haskell pense que toute sa production mérite d’être revisitée et que Smith était emblématique de la période à laquelle elle appartenait.

“Elle représentait toute cette humeur au tournant du siècle, qui consistait à plonger dans l’inconscient et à puiser dans l’expérience intuitive”, a-t-elle déclaré. “Pour ne pas s’impliquer autant dans des faits concrets et rationnels, mais pour vraiment explorer ces domaines plus émotionnels.”

“À l’aube d’un nouvel âge : le modernisme américain du début du XXe siècle” est visible au Whitney Museum of American Art jusqu’en janvier 2023.

Image du haut : “La Vague”, par Paméla Colman Smith (1903).