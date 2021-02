Le chanteur Engelbert Humperdinck pleure sa femme de 56 ans, Patricia Healey, décédée jeudi à 85 ans après avoir contracté le COVID-19.

Humperdinck, 84 ans, a annoncé vendredi dans un article sur les réseaux sociaux que sa famille était « navrée par la perte de ma femme chérie », décédée la nuit précédente « , entourée de nos enfants, Louise, Jason, Brad, avec Scott sur FaceTime. «

«Ses limites terrestres ne la retiennent plus car elle dirige librement les glorieux jardins du ciel, réunie avec tant d’êtres chers», a écrit Humperdinck. « Nous avons prié en famille, nous l’avons bénie avec l’eau de Lourdes et elle est partie … introduite dans les bras de Jésus avec l’aide des prières généreuses du cœur du monde entier. »

Healey, une actrice d’origine britannique, souffrait de la maladie d’Alzheimer depuis plus d’une décennie, a révélé Humperdinck en 2019. Il a partagé le 26 janvier que lui, Healey, leur fils Jason et deux de leurs soignants avait été testé positif pour le nouveau coronavirus.

« Ses soignants de longue date ont aidé avec amour à rendre sa transition plus facile pour nous tous », a écrit Humperdinck, ajoutant que « la bataille de sa femme contre la maladie d’Alzheimer a été courageuse dès le début. Elle n’a jamais résisté car nous avons essayé de ne rien négliger. »

Il a conclu: « Nous vous aimons au-delà des mots, pour toujours et pour toujours. Cela se glisse maintenant dans les minutes d’une journée sans vous. Bonne nuit mon bébé. »

Dans une interview accordée en 2019 à The Arizona Republic, qui fait partie du réseau USA TODAY NETWORK, Humperdinck a noté que la maladie de sa femme était la raison pour laquelle les fans auraient pu remarquer qu’il avait les larmes aux yeux sur scène.

«Cela me frappe à plusieurs reprises pendant mon émission», a-t-il déclaré. «Les gens ne savaient pas avant, mais je suppose qu’ils le savent maintenant. Maintenant, ils peuvent avoir une idée de ce qui se passe dans mon cœur.

Il a ajouté à l’époque: « Elle va bien. Elle me connaît toujours, Dieu merci. Elle me reconnaît et elle sourit et elle dit bonjour parfois. Son discours n’est pas très bon en ce moment, mais avec un traitement et avec un peu de chance la découverte d’un guérir dans un proche avenir, j’espère et je prie pour que tout va bien.

Partageant rarement sa vie privée avec le public, Humperdinck a choisi de dénoncer l’état de sa femme pour une raison: «C’est une maladie terrible», a-t-il déclaré. « C’est très répandu à ce stade, et nous devons faire quelque chose à ce sujet. J’ai pensé qu’il était important de le faire savoir. »

