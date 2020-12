L’épouse d’Elliot Page a partagé son soutien affectueux après qu’il se soit révélé transgenre dans une déclaration émouvante.

La star de Juno, âgée de 33 ans, a reçu le soutien total d’Emma Portner, 26 ans, qui a épousé Page en 2018 et a déclaré qu’elle était « tellement fière » de lui.

Portner, une danseuse professionnelle, a publié sa propre déclaration en réponse aux nouvelles d’Elliot et elle a fait l’éloge des décisions qu’il a prises.

S’adressant à Instagram, Emma a écrit: « Je suis tellement fière de @elliotpage. »

Elle a poursuivi: « Les personnes trans, queer et non-binaires sont un cadeau pour ce monde. Je demande aussi de la patience et de l’intimité, mais que vous vous joignez à moi dans le soutien fervent de la vie trans chaque jour. »







Emma a ajouté: « L’existence d’Elliot est un cadeau en soi. Brille sur la douce E. Je t’aime tellement. »

Elliot, qui joue dans The Umbrella Academy, a partagé ses nouvelles sur Instagram et Twitter dans un communiqué mardi.

Il a écrit: « Salut les amis, je veux partager avec vous que je suis trans, mes pronoms sont il / ils et mon nom est Elliot. Je me sens chanceux d’écrire ceci. D’être ici. D’être arrivé à cet endroit dans mon la vie. »

Page, anciennement connue sous le nom d’Ellen, a remercié ceux qui l’avaient aidé et a dit qu’il avait «une immense gratitude pour les personnes incroyables qui m’ont soutenu tout au long de ce voyage».







Il a poursuivi: «Je ne peux pas commencer à exprimer à quel point c’est remarquable d’aimer enfin qui je suis assez pour poursuivre mon moi authentique.

«J’ai été sans cesse inspiré par tant de personnes dans la communauté trans.

«Merci pour votre courage, votre générosité et votre travail sans relâche pour faire de ce monde un endroit plus inclusif et plus compatissant.

« J’offrirai tout le soutien que je pourrai et je continuerai de lutter pour une société plus aimante et plus équitable. »

Elliot a demandé aux fans d’avoir « patience » car il était « effrayé » pour ce qui allait arriver, mais il a admis que sa « joie est réelle ».







Sa déclaration a continué: « Je demande aussi de la patience. Ma joie est réelle, mais elle est aussi fragile. La vérité est que, bien que je me sente profondément heureuse en ce moment et sachant combien de privilèges je porte, j’ai aussi peur.

« J’ai peur de l’envahissement, de la haine, des » blagues « et de la violence. »

L’acteur s’est donné beaucoup de mal pour expliquer ses sentiments et a défendu les personnes trans et la discrimination à laquelle elles sont confrontées.

Elliot a poursuivi: « Pour être clair, je n’essaye pas de tempérer un moment qui est joyeux et que je célèbre, mais je veux aborder le tableau complet.

« Les statistiques sont stupéfiantes. La discrimination envers les personnes trans est répandue, insidieuse et cruelle, entraînant des conséquences horribles. »

«Rien qu’en 2020, il a été rapporté qu’au moins 40 personnes transgenres ont été assassinées, dont la majorité étaient des femmes trans noires et latines.

«Aux dirigeants politiques qui travaillent pour criminaliser les soins de santé trans et nient notre droit d’exister et à tous ceux qui ont une plate-forme massive qui continuent de cracher de l’hostilité envers la communauté trans: vous avez du sang sur les mains.

« Vous déclenchez une fureur vile et avilissante qui tombe sur les épaules de la communauté trans, une communauté dans laquelle 40% des adultes trans déclarent avoir tenté de se suicider. »







Il a ajouté: « Assez, c’est assez. Vous n’êtes pas » annulé « , vous faites du mal aux gens. Je suis l’une de ces personnes et nous ne resterons pas silencieux face à vos attaques. »

Elliot a dit qu’il avait une certaine peur mais a déclaré qu’il était heureux avec qui il était: « J’aime le fait que je sois trans. Et j’aime le fait que je suis queer. Et plus je me tiens étroitement et embrasse pleinement qui je suis, plus Je rêve, plus mon cœur grandit et plus je m’épanouis. «

«À toutes les personnes trans qui font face quotidiennement au harcèlement, à la haine de soi, aux abus et à la menace de violence: je vous vois, je vous aime et je ferai tout ce que je peux pour changer ce monde pour le mieux.

Il a signé en disant: « Merci d’avoir lu ceci. Tout mon amour, Elliot. »

