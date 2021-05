La femme d’El Chapo, Emma Coronel Aispuro, pourrait détruire son empire de Sinaloa de 11 milliards de dollars en concluant un accord avec les États-Unis, selon la légende de la DEA

Joaquin « El Chapo

Il a construit un empire criminel international avec le trafic de cocaïne, d’héroïne et de marijuana.

L’un des barons de la drogue les plus notoires au monde, il a été enfermé à vie en 2019 après avoir été reconnu coupable d’avoir orchestré les exploits du gang meurtrier au cours de sa carrière, s’étalant sur plus de trois décennies.

L’homme de 63 ans a dirigé le cartel de Sinaloa, une organisation criminelle du nom de la côte mexicaine du Pacifique, après ses modestes débuts dans une famille d’agriculteurs pauvres.

El Chapo est devenu le principal baron de la drogue du pays en 2003 après l’arrestation de son rival Osiel Cardenas du cartel du Golfe.

Il a été considéré comme le « trafiquant de drogue le plus puissant du monde » par le Département américain du Trésor et « l’une des personnes les plus puissantes du monde » par Forbes entre 2009 et 2013.

Guzman était « l’un des principaux dirigeants du cartel de Sinaloa, une organisation internationale de trafic de drogue basée au Mexique chargée d’importer et de distribuer plus d’un million de kilogrammes de cocaïne, de marijuana, de méthamphétamine et d’héroïne aux États-Unis », selon le Bureau américain des affaires publiques. ,

La première évasion audacieuse d’El Chapo a eu lieu en 2001, lorsqu’il a réussi à s’échapper de Puente Grande, une prison mexicaine à sécurité maximale dans l’état de Jalisco, en se cachant dans un chariot à linge et en soudoyant des gardes.

Il faisait face à une période de 20 ans après avoir été emprisonné pour meurtre et trafic de drogue en 1993, et craignait d’être extradé vers les États-Unis.

Le 19 janvier 2001, sa cellule sécurisée électroniquement a été ouverte et les gardiens de prison ont escorté Guzman dans un chariot de linge sale à travers les couloirs non sécurisés, avant qu’il n’atteigne le parking et ne saute dans le coffre d’une Chevrolet Monte Carlo.

Après avoir réussi à échapper aux autorités et aux primes combinées de 7,5 millions de dollars du Mexique et des États-Unis, El Chapo a été arrêté par la marine mexicaine le 22 février 2014, après s’être caché dans des tunnels pendant des jours.

Après sa réincarcération ultérieure, Guzman a augmenté ses singeries et a effectué une deuxième évasion le 11 juillet 2015, de la prison de l’Altiplano à Almoloya de Juarez.

Il a fui par un trou sous la douche dans sa cellule qui a continué à un tunnel ventilé et éclairé d’un kilomètre de long qui menait à un chantier de construction, équipé d’une moto sur rails pour faciliter son escapade rapide.